【產經評論】港經濟盛暑寒風　再不通關入嚴冬

雖然香港第5波疫情未斷尾，但即使每日新增感染依然達數千宗，情況仍算受控，未現重大病亡。新一屆政府接下來實需急市民之所急，盡快完善新冠呈報、治療和隔離機制，尋求早日有序通關。見到次季內地封城防疫，香港出口業即一潭死水，盛暑下經濟景氣大吹寒風。如無意外，8月政府雖派發第二輪消費券，惟市民在看不通前景，生活成本又樣樣加之下，消費意欲必大打折扣。如是者，若繼續蹉跎下去，不用等入秋，香港經濟就迎來冰雪嚴冬！

內地工廠次季在封城防疫下暫停運作，香港出口必然當災，故見上月出口貨值連跌兩個月，實不意外。雖然如今內地疫情亦已大致受控，但「清零」政策未有改變，近日又傳來深圳部分大型企業被要求進行一周的閉環管理，無日無之的嚴格防疫措施，影響生產、民眾收入和供應鏈。一日內地維持現行防疫政策，唇齒相依的香港經濟注定被拖後腿。

可香港行的是一國兩制，作為國際金融中心，須正視與國際維持往來，不可能因中港通關時間未成熟，就將整個對外大門關上。兩年多的疫情，企業要關門的已關，未關門的「老本」都所餘不多；進口通脹趨烈，市民生活成本上升，收入展望悲觀，更何況一個防疫已令庫房「大瘦身」，若經濟景氣持續差下去，政府稅收無起色，惡果還不是要由港人承擔？

事實上，隨着疫苗供應充足和相關新藥面世，新冠病毒的威脅已大減。今年初開始，世界各地都陸續解封開關，歷時大半年未見有亂局，不少醫學專家、專業組織和學者都呼籲港府檢討防疫及隔離政策，但當局還是慢幾拍，「肥水」都往競爭對手新加坡去了，區域金融習慣不經香港往來，這些長期性的戰略經濟損失，不知如何彌補。

港府財金官員面對差劣的經濟表現，不要只說「不樂觀」，港府要拿出強而有效的措施打破經濟困局，不要只花時間研設各式各樣的防疫限制，既未能提供多大便利，自然就缺乏吸引力，變相堅持繼續「趕客」。國際資金與人才已沒有太多耐性，只怕「棄港」發展就變成主流選擇。

香港經濟靠金融、地產與出口。內地經濟一日未見明顯復甦，產業鏈問題難解，加上歐美經濟衰退打擊需求，港出口業今個年關難過。金融業在港防疫政策長期與世界金融中心脫軌之下，來往減少，資金與人才求去，獨沽一味靠中企和中資撐場的香港金融市場，在內地經濟自顧不暇，如何能興旺？港股成交持續委靡，指數低迷不振，正是最好的說明。偏偏遇上全球通脹重現，利息不斷上升，不利投資，港二手樓劈價成交湧現，實力買家都離港而去，樓市「辣招」苛政又不改，物業估值豈能再抗地心吸力？

要知道，信心危機不會無緣無故，更不是一朝一夕。今日之因，明日之果。香港經濟3大主要產業前景都一片迷惘，只怕8月消費券的虛火也不旺，港人只有抱着愁對「最後晚餐」的心態，準備再次應對經濟嚴冬。