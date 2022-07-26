俄羅斯進一步下調北溪管道輸氣量　歐洲冬季難捱

外媒報道，俄羅斯向歐洲輸送天然氣的北溪1號管道維修工作結束後日，俄國就宣布將進一步削減該管線天然氣流量，意味歐洲今年冬季天然氣供應再遇危機。

俄羅斯天然氣工業股份公司在一份聲明中表示，從莫斯科時間周三上午7點開始，北溪1號管道的天然氣流量削減至輸氣能力的20%左右。該公司解釋稱，該管線另外一台渦輪機將進行維修，會停止使用。

自7月21日結束為期10天的維修期以來，北溪管道的天然氣流量一直被限制在輸氣能力的約40%，與之前輸氣水平大致相當。

俄羅斯總統普京上周曾警告， 如果圍繞設備的爭端無法得到解決，北溪管道的輸氣量可能進一步下降。這是對歐洲極其緊張的能源市場的又一打擊，該地區天然氣價格持續飆升，政府正在為即將到來的供暖季可能發生的能源危機做準備。

ICIS天然氣研究主管Tom Marzec-Manser表示，這次北溪管道輸氣量的再度削減雖然令人遺憾但也屬意料之中，「現在的關鍵問題是這種輸氣狀態會持續多久。」

歐盟仍然依賴從俄羅斯獲得的少量天然氣來填補冬季庫存。對天然氣短缺的擔憂已經蔓延到每個市場，歐盟委員會呼籲所有成員國參與節省天然氣消耗的努力。