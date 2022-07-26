末日博士魯比尼︰美國經濟差過70年代　輕微衰退只是妄想

有「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)表示，隨着利率上升和經濟受到高額債務負擔的影響，美國正面臨深度衰退。他又稱，那些預計經濟會出現輕微衰退的人實屬「妄想」。

他說︰「我們將面臨嚴重的經濟衰退以及嚴重的債務和金融危機的原因有很多；認為今次將是淺度衰的想法完全是妄想。」

魯比尼認為，導致經濟深度衰退的原因之一，是疫情之後的債務比率飆升至歷史新高，特別是某些發達經濟體以及個別行業的負擔繼續增加。

他指出，與1970年代不同，當時儘管增長停滯和通脹結合，進入所謂的「滯脹」階段，但債務比率仍然很低。不過，自2008年金融危機以來，美國的債務激增，隨後由於信貸緊縮和需求衝擊導致低通脹。

魯比尼說︰「這一次，我們面臨着滯脹的負總供給衝擊和處於歷史高位的債務比率。」在之前的經濟衰退中，美國實施了大規模的貨幣和財政寬鬆政策。雖然今次也是因為收緊貨幣政策而陷入衰退，但「我們已沒有推行更多財政措施的空間」。

他直言︰「今次衰退可能比70年代和全球金融危機後更糟。」

隨着美聯儲積極收緊貨幣政策以降低逾41年來最嚴重的通貨膨脹，利率上升導致經濟陷入衰退的擔憂不斷升級。聯儲主局席杰鮑威爾(Jerome Powell)曾表示，與將美國推入衰退相比，未能恢復物價穩定將是一個「更大的錯誤」，他一直堅持認為美國可以避免衰退。