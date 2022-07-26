美股個別發展　道指收升90點

美股周一收市個別發展，道指升90點或0.28%，收報報31,990點；標指漲5點或0.13%，報3,966點；以科技股為主的納指跌51或0.43%，報11,782點。

美國經濟前景仍然是市場關注焦點。上周末，前財長薩默斯(Lawrence Summers)對軟著陸的可能表示懷疑，惟現任財長耶倫(Janet Yellen)則表示，沒有看到經濟陷入普遍衰退的迹象。

耶倫受訪時稱：「我們可能會看到就業有所放緩，但我不認為這是經濟衰退。衰退是經濟廣泛疲軟，我們現在沒有看到這種情況。」薩默斯則在另一場合表示，雖然對聯儲局抗通脹的承諾「感到鼓舞」，但「經濟衰退的可能非常高。」

評級機構穆迪表示，考慮到聯儲局收緊政策以抑制通脹所帶來的影響，下調美國今、明兩年的經濟增長預期，料2022年實際國內生產總值(GDP)增速為2.1%，2023年則為1.3%；低於5月份時預測的2.8%和2.3%。

全球最大金礦商Newmont截至6月底止第二季收入按年倒退0.22%至30.58億美元；純利跌40.46%至3.87億美元；每股盈利48美仙，主因受上季金價下跌拖累，其股價收跌13.25%。