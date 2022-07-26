羅奇︰全球化趨勢逆轉　中國損失最大

著名經濟學家、曾任摩根士丹利亞洲區主席的羅奇(Stephen Roach)警告，隨着全世界受到氣候變化、新冠疫情和俄烏戰爭的困擾，加上日益加劇的社會不平等導致的政治緊張局勢，當前全球化已經變得「支離破碎」，而中國或因此而蒙受最最大損失。

羅奇坦言，全球化趨勢現時正在逆轉。與疫情相關的供應鏈中斷持續、中美貿易戰的壓力，以及地緣戰略聯盟的強化，都加劇了全球貿易增長的放緩。作為現代全球化的最大受益者的中國所受的影響最大。

他引述數據指，在中國2001年加入世界貿易組織之前的10年，中國出口平均僅佔世界出口總額的2%；到2008年，這一份額增長了近4倍，達到7.5%。

就在全球貿易周期大幅回升之際，中國完美地把握了其加入世貿組織的時機。雖然之後發生的金融海嘯對中國的出口勢頭造成了短暫的影響，但中斷僅僅是短暫的。到2021年，中國出口已飆升至世界出口的12.7%，遠高於2008年前的峰值。

然而，當全球貿易整體增速放緩，中國亦承受著愈來愈大的壓力。

中美貿易戰正是其中一例，在中國加入世貿組織後出口帶動增長的第一階段，美國一直是中國最大的外部需求引擎。不過今非昔比，2020年新冠疫情於歐美大爆發後，美國對中國商品和服務的進口比2018年的峰值水平下降了19%。儘管在美國經濟在疫情後迅速反彈，但2021年美國從中國的進口仍比2018年的峰值低5%。

此外，日益加劇的地緣戰略緊張局勢是去全球化的不確定因素，對中國的影響尤甚。中國購買俄羅斯能源產品的做法，為俄羅斯經濟提供了主要支持來源，從而抵消了前所未有的西方制裁的影響，但這也增加了中國遭西方針對的風險。