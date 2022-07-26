林嘉麒：本周期指在低位結算機會較高

投資者每星期關注的主題是通脹、加息、經濟衰退。本周似乎更重要，聯儲局將一連兩日議息，市場已預期加息四分三厘，餘下問題是九月及年內餘下時間取態。就經濟數據而言推斷是複雜，非農數據勝預期，9.1的CPI，密歇根通脹預期急跌及PMI跌至收縮水平。市場假設的通脹真的見頂嗎﹖

事實上，債券市場早已反映通脹見頂，衰退接力的可能。2及10年債息一周跌幅分別為5%及6%。留意Belly curve(2至7年期美債)及至10年期美債自上周四起買盤明顯增加，10年債息已跌至2.65至3.5厘的年內走勢下方，一旦跌穿2.72厘，短線進一步回落壓力存在。值得留意的是，債市流動性仍然較低，而上星期Tips拍賣及經濟數據遜預期，加快市場買美債對沖，要對沖甚麼？可能性有：一，提防聯儲局變鴿。二，本周公布的第二季GDP數據。後者負增長機會高，美國或在定義上正式陷入衰退。不過，投資者未要太擔心，按更廣泛定義來說，經濟活動全面回落才是衰退，即NBER Recession，以美國現時情況是言之尚早吧。

另外，本周175家標普500企業會公布業績，包括微軟及GOOG等科技巨企。企業客戶開支減少、廣告收益下跌及匯率因素令業績存在變數之外，企業將會公布的預算開支縮減與否亦需留意。以GOOG為例，早前的預算開支增長約是22%，但市場預期第三季收入增長卻只有13%，換言之，前者有壓力下調，類似情況亦適用其他科技企業。美股指數盈利預測仍然相當扎實是歸功於一批科技公司為首多家大企業充撐，因此如果本星期業績遜預期的話，指數盈利預測會進一步下調。

另一方面，MSCI全球指數以至美股一周計都上升，標普500指數五日內累積升逾2%，踏入七月入以來最好，形勢似是大好。不過，就算美股近兩星期走勢持續向上，但資金流卻是兩回事。兩個不同的資金流統計都顯示，儘管表面以為資金重新入市，但整體股票資金卻仍然錄得外流，其中EPFR數字顯示，股票連續五星期流外，而Refinitiv Lipper提供的數字反映，股票基金錄得五星期最大規模外流，美股基金流更贖回有80多億美元。市況走勢與資金流的不脗合，再觀乎成交來個結論的話，摩通或者終於說對了；散戶好(ETF淨流入仍然偏低)、機構戶好都繼續靜觀其變，未有認真入市，推高市況或者只是平淡倉的盤罷了。至於港股情況，比較老實。內房的問題已嚴重困擾投資者的信心，過去一周情況再惡化，是恒指拉跌的關鍵，當然其他因素也有。本周為期指結算，估計在低位結算機會高，期望的是不要穿19,800就心滿意足了。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒

（並未持有以上股份）