陳蓓敏：信和置業估值吸引宜候低吸納
2022年07月26日 07:10
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美股連升數天後，高台未見突破。上周三大指數皆有進漲，道指升約2%，納指和標普分別升3.3%和2.5%。標普全球7月美國綜合採購經理指數初值跌至47.5，連跌四個月。服務業指數初值跌至47，製造業指數初值跌至52.3，兩組數據皆為兩年低位，這顯示美國企業經濟活動疲弱，再加上年連番加息，對企業成本有壓力。此刻美國經濟數據疲弱，有些數據更為兩年低位，對現屆執政政府有壓力。本周除了留意聯儲局議息結果，還有第二季GDP初值數據公布。俄羅斯央行公布減息1.5厘，關鍵利率降至8厘，減息幅度高於市場預期，年內第四度減息。歐元區7月綜合採購經理指數PMI初值跌至49.4，為一年半低位，服務業PMI錄得15個月低位，初值跌至50.6。歐元區經濟也陷入「缺氧」狀態。
本周因聯儲局議息和期指結算，恒指牛皮橫行。初聞11月香港或許有兩項大型國際項目舉辦—國際七人欖球賽和金管局的國際投資峰會。一切皆需要新增個案減少，才有機會。雖然息口向上，無阻新盤銷情。信和置業(00083)早前推出錦上路住宅項目—柏瓏，銷售理想，為集團可套現約40億港元。集團尚有多個項目，可供未來推售。年內將推出元朗商廈One North，也會為集團提供現金流收入，財務健康。現價估值吸引，較資產淨值價有約五成折讓。年來股價表現優於大市，建議候低吸納，目標價12元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏
(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)