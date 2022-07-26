陳蓓敏：信和置業估值吸引宜候低吸納

美股連升數天後，高台未見突破。上周三大指數皆有進漲，道指升約2%，納指和標普分別升3.3%和2.5%。標普全球7月美國綜合採購經理指數初值跌至47.5，連跌四個月。服務業指數初值跌至47，製造業指數初值跌至52.3，兩組數據皆為兩年低位，這顯示美國企業經濟活動疲弱，再加上年連番加息，對企業成本有壓力。此刻美國經濟數據疲弱，有些數據更為兩年低位，對現屆執政政府有壓力。本周除了留意聯儲局議息結果，還有第二季GDP初值數據公布。俄羅斯央行公布減息1.5厘，關鍵利率降至8厘，減息幅度高於市場預期，年內第四度減息。歐元區7月綜合採購經理指數PMI初值跌至49.4，為一年半低位，服務業PMI錄得15個月低位，初值跌至50.6。歐元區經濟也陷入「缺氧」狀態。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)