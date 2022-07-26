道指升90點　比特幣挫4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報106.48；港匯見7.8486；離岸人民幣(CNH)報6.7538；美元兌日圓處136.38；歐元報1.0216，英鎊報1.2048。金價處1,718.82美元。布油報99.96美元，紐油處96.31美元。比特幣跌4%，報2.16萬美元。道指期貨跌130點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水50點。

●美股收市個別發展，道指升90點或0.28%，收報31,990點；標指漲5點或0.13%，報3,966點；以科技股為主的納指跌51或0.43%，報11,782點。

●港股ADR指數好淡爭持，按比例計算，收報20,645點，升83點或0.4%。滙豐控股折合收報49.97港元，較港收市升1.12元。

●即月恒生指數夜期收報20,647點，升86點，高水84點，成交16,921張。

●有「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)表示，隨着利率上升和經濟受到高額債務負擔的影響，美國正面臨深度衰退。他又稱，那些預計經濟會出現輕微衰退的人實屬「妄想」。

●著名經濟學家、曾任摩根士丹利亞洲區主席的羅奇(Stephen Roach)警告，隨着全世界受到氣候變化、新冠疫情和俄烏戰爭的困擾，加上日益加劇的社會不平等導致的政治緊張局勢，當前全球化已經變得「支離破碎」，而中國或因此而蒙受最大損失。

●評級機構穆迪表示，考慮到聯儲局收緊政策以抑制通脹所帶來的影響，下調美國今、明兩年的經濟增長預期，料2022年實際國內生產總值(GDP)增速為2.1%，2023年則為1.3%；低於5月份時預測的2.8%和2.3%。

●電動車公司特斯拉(Tesla)提交給美國證券交易委員會(SEC)的10-Q文件顯示，今年上半年，特斯拉計入了1.7億美元(13.26億港元)的比特幣減值損失。

●紐約期油8月合約收漲2美元或2.11%，每桶報96.7美元；布蘭特期油每桶收報105.15美元，升1.95美元或1.89%。

●紐約期金8月合約收跌0.5%，每安士報1,719.1美元。

●歐洲股市個別發展，英國富時指數收報7,306點，升29點或0.41%；法國CAC指數收報6,237點，升20點或0.33%；德國DAX指數收報13,210點，跌43點或0.33%。

●東方日報B1：港經濟失速 下半年難捱

●【產經評論】港經濟盛暑寒風 再不通關入嚴冬