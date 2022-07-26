【高盛推介】騰訊連續4日回調　低位部署宜慎選

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自上周四(21日)起連日回調，周一(25日)失守330港元水平，跌約1.7%，現報323.6元，微跌約0.9%，為連續第4日下跌兼跌至近期低位。有券商料騰訊今年次季非通用會計準則純利至229.37億元人民幣，但就高毛利分部市場的高速增長及更好的成本控制，料未來幾年的盈利增長則為近收入的兩倍。該行維持對騰訊「買入」評級，目標價420元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金趁低積極吸納騰訊好倉，上周四至本周一共錄得約3,860萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，周一北水繼續買入騰訊，錄得約2.6億元資金淨買入。

騰訊購20868，行使價385.2元，2022年10月21日到期，實際槓桿10.8倍，貼價、行使價330至390元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

騰訊購14961，行使價350元，2023年12月19日到期，實際槓桿3.2倍，低面值、長期，適合中線部署。

騰訊購18895，行使價405.2元，2022年10月20日到期，實際槓桿11.1倍，價外、低面值、可以控制注碼。

騰訊牛63115，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，高槓桿近牛。

騰訊牛60745，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，近35元收回距離遠牛。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿10.0倍，高槓桿。

騰訊沽21290，行使價280元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.7倍，中期、低街貨。

騰訊熊60741，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，近35元收回距離熊證。

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