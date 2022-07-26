專家分析：普京一招玩殘歐洲　迫西方重視能源安全

俄羅斯能源巨頭Gazprom周一(25)日宣布，由於天然氣輸送管道「北溪1號」發生「技術問題」，周三起輸往德國的天然氣量將降至每天3,300萬立方米。標普全球副董事長、石油專家Dan Yergin接受外媒訪問時表示，俄羅斯總統普京真正了解能源市場，也明白自己在做什麼。他正在減少、管理供應，藉此造成市場混亂，並推高能源價格。

外媒報道，北溪1號的最大供氣量約為每日1.6億立方米，若是輸送量真的降至每日3,300萬立方米，即最將輸氣能力大降至只有20%，令歐洲國家更難在入冬前儲存足夠的天然氣。Gazprom解釋，由於北溪管道其中一具渦輪機的引擎發生了「技術性問題」，因此將暫停運作。

能源行業警告，儘管俄羅斯未有全面停止向歐洲供氣，惟歐洲仍會面對能源困境，並可能會較預期更早地面對電力短缺，況且歐洲還未有為冬季能源市場的混亂做好準備。

Dan Yergin認為，隨着歐洲面臨能源短缺危機，西方各國將會更重視能源安全問題。今年以來，歐洲天然氣價格上漲了近1.4倍，原油價格也較今年初高30%。他表示，有關能源安全的「失憶症」已經結束，鑑於對俄羅斯能源嚴重依賴，各國政府意識到現在風險非常高。他又指，美國有額外的煉油廠產能，可是已經關了很多，或是變成生質精煉廠，這限制了更多供應進入市場。