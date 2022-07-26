【高盛推介】阿里、港交所跑贏大市 輪證點揀？
2022年07月26日 11:51
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：在美國及香港兩地上市的阿里巴巴，宣布將申請香港為主要上市地，並料將在今年底前完成，市場認為此舉將為阿里被納入港股通鋪路。阿里周一(25日)失守100港元關口，跌約2.4%，周二(26日)反彈。現報104.8元，升約5.2%。
另一方面，或受惠於阿里申請香港為主要上市地的香港交易所，周一逆市反彈升約1.2%，周二早段重上360元水平，最高見366.8元。現報364.2元，升約2.4%。
觀察個股輪證資金流向，可見阿里好倉於周一獲資金轉向流入，有約550萬元，並見周一流入牛證的資金較集中在90元收回區域的遠牛。周一流入熊證的資金較集中在120元收回區域的產品。
港交所好倉於上周三(20日)至上周五(22日)共錄得約920萬元資金流入，周一獲資金轉向沽出。淡倉於上周五及本周一均見資金流入。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價100至110元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一的阿里購(15023)。價外選擇可留意低面值阿里購(23784)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(61423)，遠牛選擇可留意阿里牛(69323)，與現價有約13及15元收回距離。
阿里購15023，行使價109.98元，2022年11月23日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、行使價100至110元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
阿里購23784，行使價140元，2022年12月19日到期，實際槓桿5.7倍，價外、低面值。
阿里牛61423，收回價92元，行使價90元，換股比率100，槓桿比率7.5倍，相近收回價近牛中街貨最低。
阿里牛69323，收回價90元，行使價88元，換股比率100，槓桿比率6.6倍，相近收回價遠牛街貨較低。
阿里沽17851，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿5.0倍，貼價、低街貨。
阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比率5.3倍，新上市。
港交購16031，行使價390元，2022年11月22日到期，實際槓桿8.9倍，貼價、低街貨。
港交購15107，行使價410元，2022年12月23日到期，實際槓桿8.6倍，中期。
港交牛51983，收回價330元，行使價328元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，相近收回價近牛街貨較低。
港交沽19084，行使價352.68元，2022年9月27日到期，實際槓桿10.1倍，貼價。
港交沽18559，行使價295.8元，2022年11月18日到期，實際槓桿9.4倍，中期。
港交熊58126，收回價400元，行使價402元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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