香港中小企營商指數升幅歷來最勁　77%指業務仍受通關影響

香港生產力促進局公布今年第三季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，綜合營商指數經歷上季度歷來最大跌幅後，今季錄得歷來最大升幅，上升11.4，至47.1，雖然仍低於50中性水平，惟反映本地中小企逐漸走出第5波疫情陰霾，各行業整體營商信心向好。

期內五大分項指數全線反彈，「投資意向」(51.1)及「招聘意向」(50.5)重上50中性水平以上；「營業狀況」(上升19.1至46.0)及「盈利表現」(上升18.3至43.6)反彈最為顯著，回升至高於第5波疫情前(2022年第一季)的水平；惟「環球經濟」(上升13.7至37.5)相對疲弱，未能重上40水平。

行業指數方面，所有行業的營商指數均全線上升；三大主要行業中，上季受重挫的「零售業」反彈17.4至48.6，於所有行業中錄得最大增幅；「製造業」較上季升13.2至46.8；「進出口貿易及批發業」的回復速度較其他行業慢，較上季回升7.8至43.7。而3個行業的「營業狀況」均錄得雙位數升幅：「零售業」大幅攀升32.1至51.7；「製造業」升20至45；「進出口貿易及批發業」升13.4至43.2。另外，「製造業」的「投資意向」亦超越今年首季水平，回升至52.8。

然而，調查顯示，77%受訪香港中小企的業務仍受到與內地/國際通關限制影響。受通關限制影響最嚴重的三大行業為「進出口貿易及批發業」(88%)、「建造業」(86%)及「零售業」(84%)。

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，大部分香港中小企的業務均因為通關限制而受到不同程度的影響，影響觸及銷售、業務拓展及管理、採購等各個範疇。

本港失業率近期有所回落，渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆預期，未來兩個月失業率或下試3.9%，另料今年全年香港經濟增速0.2%，低於政府目前預期1至2%增長區間，相信香港出現技術性經濟衰退的風險較微。

美國加息步伐急速，削弱對外主導的中小企的營商信心。他料，9月美國起碼加息50點子，並不排除出現75點子，惟進入第四季美國加息窗口收窄，預期美國第四季暫停加息，隨着經濟衰退風險增加，估計明年美國加息的機會和空間甚微，相信美國基準利率3厘見頂。

外圍不明朗因素仍將持續一段時間，他預期今年第四季至明年首季美國和歐洲或出現技術性經濟衰退，對倚重西方國家需求拉動業務的進出口業和製造業，將帶來挑戰。