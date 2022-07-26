NOVO LAND第1A期加推123伙 平均呎價14052元
2022年07月26日 12:44
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雷霆(左)、陳漢麟(右)
市場焦點新盤推售攻勢持續，新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第1A期周二(26日)公布再加推。新地副董事總經理雷霆表示，項目最新推出3號價單，提供123伙，並同步落實周六(30日)展開首輪銷售，發售336伙。
雷氏指，是次屬原價加推，新一批單位折實平均呎價約14,052元。項目過去幾天收票反應非常熱烈，樓盤已具備一切火熱紅盤的勢頭，未來數周銷情熱爆可期。
新地代理總經理陳漢麟指，3號價單的單位涵蓋開放式至三房間隔，包括64伙開放式單位、13伙一房間隔、22伙兩房間隔及24伙三房單位。折實售價328.1萬至932.53萬元，呎價約13,255至15,427元。按定價計，市值逾7億元。
陳氏續指，截至昨晚，該盤已錄得逾11,500張入票，按首輪發售336伙計，超額認購約33倍。
至於銷售安排方面，發售當日將會分A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購最少1伙三房、或2伙至4伙單位，而B組買家可購1伙至2伙單位。首輪銷售將於周四(28日)晚上8時截止接收認購登記。