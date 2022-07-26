NOVO LAND第1A期加推123伙　平均呎價14052元

雷氏指，是次屬原價加推，新一批單位折實平均呎價約14,052元。項目過去幾天收票反應非常熱烈，樓盤已具備一切火熱紅盤的勢頭，未來數周銷情熱爆可期。

新地代理總經理陳漢麟指，3號價單的單位涵蓋開放式至三房間隔，包括64伙開放式單位、13伙一房間隔、22伙兩房間隔及24伙三房單位。折實售價328.1萬至932.53萬元，呎價約13,255至15,427元。按定價計，市值逾7億元。

陳氏續指，截至昨晚，該盤已錄得逾11,500張入票，按首輪發售336伙計，超額認購約33倍。

至於銷售安排方面，發售當日將會分A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購最少1伙三房、或2伙至4伙單位，而B組買家可購1伙至2伙單位。首輪銷售將於周四(28日)晚上8時截止接收認購登記。