日本學者鞭屍！安培經濟學是該國變窮元兇

日本東京一橋大學名譽教授野口由紀夫向南韓媒體表示，以當前的匯率計算，2020年日本的人均GDP為31,782美元，已低過南韓的31,902美元，並較美國的76,027美元相差一倍。

他指出，相比2012年尚未實施「安倍經濟學」之前，日本人均GDP與美國接近，並較南韓高近2倍。換句話說，「安倍經濟學」在十年間令日本變窮。

此外，野口由紀夫提到，除了人均GDP外，日圓持續大幅貶值，亦令到日本的工資被南韓超越，直接反映日本打工仔的收入縮水。他引用經濟合作及發展組織(OECD)的數據，2021年日本及南韓的平均工資按當前匯率計算，分別為31,714美元及32,316美元。

野口由紀夫又以日本、台灣及南韓市值最大的上市公司作比較，顯示日本經濟有多糟糕。日本、台灣及南韓市值最大的公司分別是豐田、台積電及三星電子，市值分別為2,110億美元、4,339億美元及2,991億美元。豐田是3家企業中市值最低的。

日本經濟在過去十年每下愈況，野口由紀夫歸咎是「安培經濟學」所致，在日本產業競爭力衰退，加上日圓的持續貶值，日本不單止距離美國愈來愈遠，而且比南韓更窮。他建議日本政府應立即改變政策，提高基準利率，提振日圓匯價。

「安培經濟學」的核心其實是量化寬鬆政策，試圖以貨幣貶值提高日本商品在國際上的競爭力。當中提出的「三支箭」分別是積極的金融政策-大規模量化寬鬆；靈活的財政政策-擴大國家財政支出；構造改革的經濟政策-促使並發展民間投資。而具體政策包括定下2%的通漲目標；調高消費稅及無限制的量化寬鬆等。