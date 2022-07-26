報告：上半年港島甲廈租金微跌0.7%　零售租金續受壓

萊坊發佈最新的《香港每月物業市場報告》，指出港島整體甲級寫字樓租金在2022年上半年錄得0.7%的輕微跌幅，受核心商業區租賃需求增長支持，中環和金鐘的整體月租在今年上半年均錄得0.4%增長，預計核心商業區寫字樓需求將持續增加，推動寫字樓租金今年下半年錄得溫和增長。

而在近期的租戶搬遷來看，尋求優化或升級寫字樓仍是九龍區的主要寫字樓租賃趨勢，本月該區錄得了一些重要的租戶續約個案。展望未來，在市場不確定的情況下，我們預計租賃需求將繼續萎縮。在通關之前，相信租戶在未來3至6個月內將保持謹慎，寫字樓租金將維持平穩。

住宅市場方面，儘管銷售活動在6月份放緩，根據稅務局的數字，受疫情影響，上半年的整體住宅印花稅收入跌至36.7億元，較去年下半年下跌52%。儘管豪宅市場的銷量不高，但仍有一些創紀錄成交，顯示香港的超級豪宅仍受富裕買家追捧。隨着疫情放緩，香港經濟逐漸恢復正常，豪宅市場亦將復甦。

至於零售市場，旅遊業的停頓將繼續對香港零售市場造成嚴重影響。核心零售街舖的租金大幅下跌，本地零售商更能負擔起一些核心區零售地段的租金，例如銅鑼灣羅素街。短期內，香港零售業前景依然嚴峻，預計零售租金將面臨進一步壓力。不過，政府將於下月發放第二階段港幣5,000元的消費券，將暫時支援急需收入的零售商戶和餐廳。