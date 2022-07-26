調查：本地餐廳對業績滿意度兩年半最佳

香港放寬堂食限制後，本地餐廳生意有見改善，戶戶送的「餐廳信心指數」調查顯示，第二季受訪餐廳對業績的滿意度以十分為滿分，分數由首季的5.3分，升至最新的6.4分，是兩年半以來最高水平，惟大部分的餐廳仍憂慮疫情反彈。

該項在6月29日至7月10日進行的調查顯示，季内有逾45%受訪餐廳收入於季內錄得升幅，16%則表示收入維持不變。同時有55%受訪餐廳表示堂食收入較今年首季大幅或輕微上升。

對於生意改善，有6成半餐廳認為，消費券計劃令第二季的收入輕微或大幅增加。如是者，有23%餐廳表示已準備相關市場推廣及宣傳活動，另有48%餐飲業東主亦正考慮於第三季推出相關推廣，以配合新一輪消費券派發。

隨着堂食生意穩步復甦，近半成受訪餐廳曾於第二季增聘員工，更有55%受訪餐廳計劃於第三季進行加薪，其中近1/5預料升幅將介乎5%至10%，而大部分(47%)預料加薪幅度介乎2%至5%。

另外，高昂營運成本繼續困擾餐飲業，分別有39%受訪餐廳將食材價格及租金開支列為最大開支，人工成本則有23%。只有36%受訪餐廳對整體經濟環境表示樂觀，佔比較上一季的32%為高。