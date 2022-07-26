名日．九肚山推新價單及付款方法 折實售價769萬起

趙氏續指，預計全年樓價會有5%波幅，集團會爭取下半年推出油塘東源街項目及香港仔黃竹坑站港島南岸第3期項目，兩盤均正待批預售樓花同意書。

對於9大發展商聯手成立「啟德跑道區私人發展有限公司」，他表示，啟德為重要的發展區，發展商可以盡更多社會責任，將該區發展得更完善。

長江實業高級銷售助理經理陳詠慈稱，名日．九肚山已取得入伙紙，樓盤迄今累售158伙，套現逾22億元。全新6號價單提供27伙，包括14伙四房單位、7伙三房單位及6伙兩房單位。扣除19%折扣優惠後，折實平均呎價約17,777元，折實售價由769.4萬至2,569.7萬元，折實呎價約15,526至21,185元。

至於全新付款計劃，買家可選擇成交金額90%的第一按揭，第一按揭年期為3年，買家於按揭後6月償還成交金額5%，餘下兩年可享有免息免供。