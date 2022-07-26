長科：新收購看準年全球液體活檢市場　料2030年達260億美元

而Pharus正在開發的品牌OncoSweep，是屬於多癌早期檢測液體活檢測試。余表示，目前該測試仍在實驗室使用階段，需要獲監管機構批准才可推出市場廣泛使用，不過他認為，有關測試屬於醫療器材的範疇，相信會較藥物的審批更快獲得監管機構通過。惟他沒有對審批時間、投資回本期作出預測，只表示需視乎工作進度和臨床使用結果。

長科副總裁及科學總監杜健明則指，液體活檢的好處與傳統的組織活檢相比，在於前者屬低創傷性，只需取得受檢者的血液、更易取樣、更低併發症風險、更便宜，以及更快捷。而且是檢測mRNA，與傳統檢測ctDNA相比，有更佳的敏感度。

杜又指，目前在美國已有其他品牌相似的技術在市場應用，費用為959美元一次；在香港市有類似測試，費用約2,000至3,000港元。至於公司的技術日後如推出市場，定價將視乎市場競爭。

本次入股，長和與長科各自只付550萬美元，被問到總價不高，為何不獨資去做？余英才解釋，長和是看到有關商機，故有興趣參與投資，長和在本項目中扮演財務投資者的角色，長科和Pharus則共同管理營運。不排除日後將該項目分拆上市的可能性。集團亦正在審視不同的投資機遇，以擴大公司的投資範疇。