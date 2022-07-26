瑞銀：下半年本港新股市場審慎樂觀　逾200間企業排隊上市

香港新股市場淡靜，瑞銀亞洲區股票資本市場部聯席主管兼董事總經理郭自力表示，對下半年本港新股市場審慎樂觀。由於目前經濟環境複雜，存有許多不明朗因素，加據市場波動，令企業選擇上市時機有一定困難，而定價會更為理性，但強調本港市場韌性強，現有超過200間企業排隊上市，優勢的項目在合理定價下仍能完成融資。

他提到，愈來愈多海外上市的中資概念股，以雙重上市回歸香港市場，而今年亦有不少中概股以介紹形式上市，相信中概股回流會繼續。

他留意到，中概股的投資者結構近年出現變化，由最初的國際投資者佔8成，新進投資者(主要是亞洲投資者)佔2成，至最新調整至7比3，反映新進投資者愈來愈留意中國資產。

至於國際投資者方面，他指出，愈來愈多國際資本在審視中國資產時，將結合A股及港股一起觀察，而互聯互通機制，有助推動國際資金投資中國資產。不過，今年基於市場波動性，投資者更追求安全性高的資產，但整體趨勢不見外資減少配置中國資產。

郭氏舉例指，內地電池製造商龍頭寜德時代6月份完成配股，集資約450億元人民幣，當中境外投資者獲配金額佔超過40%，認為國際投資因應市場波動中，仍有配置中國資產，但會追求在市場上具獨特優勢的項目，例如行業龍頭。