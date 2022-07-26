道期跌124點 金價企1720美元樓上

美匯指數報106.54；港匯見7.8500；離岸人民幣(CNH)報6.7464；美元兌日圓報136.58；歐元處1.0206；英鎊報1.2034。金價報1,724美元。油價漲逾1%，布油報106.81美元，紐油報98.33美元。比特幣企2.1萬美元。道指期貨跌124點。

●市後關注點

-22:00 美國7月諮商會消費者信心指數；美國6月新屋銷售

-瑞銀：下半年本港新股市場審慎樂觀，200間企業排隊上市。

-歐冠昇：大灣區2030年可持續發展投資規模可達4,500億美元。

-長科：新收購看準年全球液體活檢市場，料2030年達260億美元。

●法拉第未來尋求更多資金，延遲推出電動車。

●Meta首份元宇宙白皮書出爐！未來市場估值高達80萬億美元。

●機組維修，俄輸德天然氣供應將降至僅20%。

●傳Coinbase因加密貨幣上市問題，面臨SEC調查。

●專家分析：普京一招玩殘歐洲，迫西方重視能源安全。

●又一家！加密貨幣交易平台虎符8月起停運。

●朱克伯格趁高沽樓？2.4億售三藩市豪宅賺大錢。

●日本學者鞭屍！安培經濟學是該國變窮元兇。

●巴拿馬擬對72種食品作價格管控，以應對物價上漲。

●中房協辦房產紓困商洽會，房企及金融機構參與。

●香港中小企營商指數升幅歷來最勁，77%指業務仍受通關影響。

-調查：本地餐廳對業績滿意度兩年半最佳。