比特幣重回2.1萬美元水平　加密幣總市值失守1萬億美元

市場預期聯信局加息在即，以及各國監管機構將對加密貨幣有更嚴格的規管，比特幣周二早段跌至近一個星期低位，結束近期升勢。交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣曾跌近6.29%，低見20,860美元，截至本港時間下午4時半許，比特幣則持續在2.1萬美元關徘徊，

值得一題的是，加密貨幣總市值再次失守1萬億美元；「二哥」以太幣在過去24小時跌逾一成，其他價價亦接連下挫。

另外，是次下跌亦打擊比特幣持續反彈的希望，令波動重新回到約1.9萬美元至2.2萬美元之間；市場預期聯儲局周三宣布加息0.75厘，令市場轉為悲觀。

Fairlead Strategies共同創辦人Katie Stockton表示，過去數星期比特幣價格轉趨穩定，令部分人相信底部已經成形，但「我們卻沒有那麼確信」。

著名加密市場分析師Rekt Capital認為，在這種情況下，市場可能會繼續波動。他表示，上周經歷強勁升勢後，加密貨幣市場看起來將出現小幅回調，部分幣價處於「健康下跌」，或對之前的關鍵重新測試，從而獲得新的支撐。