【產經直播】港股乾升難望突破？
2022年07月26日 16:40
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港股周二(26日)上升，高開113點後，升幅逐步擴大，最多升389點，收市報20,905點，升342點，但全日成交僅965億元。在缺乏成交下，恒指有冇望再下一城？抑或要等香港時間周四(28日)凌晨美國聯儲局公布議息結果後，才有明確方向？
阿里巴巴(09988)今日消息多多，首先集團宣布申請改變在香港的上市地位為主要上市，換言之日後集團於香港及美國雙重第一上市；另邊廂，又與旗下螞蟻集團管理分家；消息刺激阿里升逾4%，升勢有冇望繼續？此舉對集團日後發展有幾大幫助？股價出現突破的機會又幾大？除此之外，消息亦刺激港交所(00388)升3%，有冇機會升上400元關？
商湯(00020)疑遭第二大股東軟銀大手減持，上周五(22日)有47.31億股商湯H股存入中央結算系統(CCASS)，與軟銀持股數目一致，涉資約115億港元，商湯今日跌足全日跌半成，前景不容樂觀？
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