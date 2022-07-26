【產經直播】港股乾升難望突破？

港股周二(26日)上升，高開113點後，升幅逐步擴大，最多升389點，收市報20,905點，升342點，但全日成交僅965億元。在缺乏成交下，恒指有冇望再下一城？抑或要等香港時間周四(28日)凌晨美國聯儲局公布議息結果後，才有明確方向？

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