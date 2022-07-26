余偉文：外匯基金上半年將錄顯著虧損　惟表現宜按中長線評估

香港金融管理局總裁余偉文4日內第二次發表《匯思》，表示一場風暴已在上半年橫掃全球金融市場，所有資產類別均受影響，為外匯基金帶來極其艱鉅的挑戰。

受完美風暴影響，外匯基金與其他投資者一樣難以避免損失，局方預期今年上半年的業績將出現顯著的虧損。不過，外匯基金的多元化長期資產配置、因應外圍最新局勢變化作出的防禦性部署，以及戰略性調整（即增加現金和浮動利率債券、調整非美元資產比例、持有抵禦通脹的投資產品等），有助將「完美風暴」的傷害減低。

他強調，外匯基金作為長線投資者，不宜過分着重短期表現，而是應該從中、長線，按照外匯基金的投資目標去評估其投資表現。

余氏指，現在談論風暴結束與否，似乎言之尚早。唯一較肯定的是，較高的利率能增加債券組合的利息收入，抵銷部分債券價格下跌所造成的損失。不過，下半年投資環境仍然充滿挑戰，通脹高企、央行緊縮政策、地緣政治緊張以及經濟衰退憂慮等因素將繼續纏擾着金融市場。市場的不確定性已導致投資公司和分析師對各種資產價格的預測出現很大差異，使投資決策更具挑戰性，故此下半年的投資環境仍然十分困難。

金管局會繼續多元化的投資策略，以穩定外匯基金的長期投資回報。