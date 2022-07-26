前英倫銀行行長︰通脹是最大挑戰　經濟軟着陸要靠運氣

歐美等西方經濟體通脹高企，迫使央行不得不大手加息，繼上周歐洲央行大手加息0.5厘後，美國聯儲局料於香港時間周四凌晨再度加息0.75厘。前任英倫銀行行長金默文(Mervyn King)直言，目前央行最大挑戰是在貨幣政策上追落後，大手加息以平抑物價。他認為，若加息步伐過慢將為經濟帶來更大的損害；至於經濟要能否實現「軟着陸」只能夠「聽天由命」。

回看2020年疫情來襲時，由於當時經濟受到重大衝擊，金默文認為，主流央行透過貨幣政策救市也無可厚非。然而，這些央行之後卻犯下了錯，由於疫情導致生產中斷及消費減少，令供應及需求同步下跌，大舉增發貨幣後導致「太多的貨幣追求太少的商品」，從而引發通脹飆升，這種極端情況在美國尤為嚴重。

他續指，當2021年經濟反彈引發物價升溫時，央行以為當時只是商業周期；加上俄烏戰爭爆發，能源及食品價格急升，令通脹進一步惡化。他認為，現在央行唯一能做的就是繼續加息，因為當前的政策利率不足以讓接近雙位數的通脹回落。

不過，作為曾經掌舵英國央行的資深財金界老手，他認為通脹失控不能把簡單地把責任歸咎於央行官員，更多是由於央行所相信的經濟理論存在缺陷。他解釋稱，根據央行所採用的經濟模型，實際通脹是由通脹預期所驅動，而通脹預期則是由央行所定立的通脹目標所驅動。正因如此，當通脹超出央行目標時，通脹預期往往亦會失控。

在他看來，央行加息步伐愈快，經濟更快回落，對經濟的負面影響也會更少。他引述上世紀70年代德國及瑞士央行的例子，當時這兩個國家都是靠着快速加息，令經濟更快走出困境。

而對於當前歐美的經濟情況，他坦言若加息太慢，則可能會在經濟衰退的情況下仍然要加息，變相再打擊經濟。在他看來，目前歐美要實現經濟「軟着陸」並非完全不可能，但要運氣的幫助。假如俄烏衝突解決，能源及食品價格回落，則通脹得以緩解，讓央行能夠重拾公信力。