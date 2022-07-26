美國通用汽車上季業績遜預期

受累零件短缺，美國通用汽車(美股：GM)無法在上季末出貨近10萬輛汽車，致令第2季盈利低於市場預期，惟該企維持之前的全年盈測不變。

該企上季調整後每股盈利1.14美元，低於預期的1.2美元，去年同期為1.97美元；營收357.6億美元，高於預期的335.8億美元，去年同期為341.7億美元；調整後息稅前盈利23.4億美元，去年同期為 41.2 億美元；除息稅前盈利調整後盈利率為8%，首季為 11.2%，去年同期為10.4%。

該企行政總裁Mary Barra表示，由於過去一年晶片短缺，公司一直在以較低的產量運作，並已採取積極措施來管理成本和現金流，包括減少可自由支配的支出，並將招聘限制在支持成長的關鍵需求和職位上。

此外，通用汽車已同LG化學和鋰技術公司livent簽署多年協議，確保用於製造電動汽車電池的關鍵原材料。公司表示，已為鋰、鎳、鈷和正極活性材料在內的所有電池原材料確保供應，正實現到2025年底在北美每年生產100萬輛電動汽車的目標，並預計到2030年，營收將增加一倍，達到2,750至3,150億美元。