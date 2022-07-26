美受滯脹高債務夾擊　陷衰退差過2008金融海嘯

歐美通脹持續高企，各大央行亦被迫加快「收水」，導致市場對經濟衰退的恐慌升溫。前英倫銀行行長金默文認為，大手加息已無可避免，經濟要實現「軟着陸」只能依靠運氣。著名經濟學家、人稱「末日博士」的魯比尼更直言，所謂的輕微衰退實屬「妄想」，如今美國的經濟困局，比1970年代及2008年金融海嘯更嚴峻。

金默文表示，此前歐美央行在應對通脹上確實犯下錯誤，現在貨幣政策需要追落後，因為「只靠一、兩厘的政策利率，無法讓接近雙位數的通脹回落」。他續指，若加息步伐過慢，則可能會在經濟陷入衰退後仍要繼續「收水」；反之，加息愈快則經濟所受的衝擊更輕微、持續時間更短。

在他看來，歐美經濟要實現軟着陸並非完全不可能，但這並非央行政策能夠決定的，只能「聽天由命」。假如俄烏衝突解決，能源及食品價格回落，則通脹得以緩解；央行亦可以重拾公信力，亦可以避免滯脹(即經濟停滯而通脹高企)。

然而，「末日博士」魯比尼的看法則更為悲觀，直言美國正面臨深度衰退，而相比過去經濟危機，當前的債務比例正處於歷史高位，故衝擊將會更大。他解釋指，1970年代雖然經濟陷入滯脹，但當時債務比例仍然偏低，而2008年金融海嘯後通脹長期低迷，惟今次卻要「同時面對滯脹及高債務比率」的雙重衝擊。

他又稱，在過去的衰退中，美國同時動用大規模的貨幣及財政策刺激經濟，但現時「已沒有推行更多財政措施的空間」。

考慮到聯儲局收緊貨幣政策的影響，評級機構穆迪亦下調美國今、明兩年的經濟增長預期，料今年實際國內生產總值(GDP)增速為2.1%，2023年則僅為1.3%；低於5月份時預測的2.8%和2.3%。該機構表示，預期宏觀經濟動盪至少還將持續一年，料明年失業率將由目前的3.6%，升至略高於4%的水平。