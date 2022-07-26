將軍澳兩房居屋累劈逾2成　終獲綠表客343萬承接

未補價第二市場居屋減幅比私樓更明顯，將軍澳廣明苑兩房單位，約兩個月劈價逾20%，終獲區外綠表買家以343萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯楊宜貞表示，西區加惠臺2座中層G室，實用面積約464方呎，兩房間隔，望山景，獲同區上車客垂青，並加快入市決定，以890萬元購入，呎價約19,181元。

●中原莊大展指，薄扶林AQUA 33第1座低層A室，實用面積約998方呎，套兩房間隔，以1,430萬元易手，呎價約14,329元，原業主於2009年9月以1,212萬元買入，持貨約13年帳面獲利218萬元，單位升值約18%。

●世紀21北山嚴智贇透露，天后龍景花園低層C室，實用面積約693方呎，三房間隔，望街景，成交價約1,193萬元易手，呎價約17,215元，新買家為區外換樓客，原業主於2010年2月以約602萬元購入，持貨12年帳面獲利591萬元，或升值近1倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角東寶大廈低層D室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望樓景為主，成交價698萬元，呎價約14,695元，呎價跌至該廈近兩年的低位，單位原先叫價740萬元，減價42萬元成交，減幅約5.7%。

●美聯黎泳傑表示，筲箕灣海灣華庭中層B室，實用面積約257方呎，兩房間隔，獲外區客垂青，原業主叫價約530萬元，議價後以475萬元成交，呎價約18,482元，原業主於2016年9月份以約395萬元購入，轉售帳面獲利約80萬元，物業升值約20%。

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九龍區

●美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場15號中層C室，實用面積約657方呎，兩房間隔，今年4月放盤叫價988萬元，累積減價213萬元，以775萬元成交，減幅約21.6%，呎價約11,796元，低市價約6%。

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園16座中層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，望樓景，未補價第二市場以670萬元易手，呎價約11,318元，原業主早於1998年2月以221萬元購入，持貨逾24年帳面獲利449萬元，升值約2倍。

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新界區

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑廣隆閣中層7室，實用面積約429方呎，兩房間隔，有裝修，今年五月放盤，最初於未補價第二市場叫價438萬元，累減95萬元，獲區外綠表買家以343萬元購入，減幅約22%，呎價約7,995元。

●中原黃仕斌指，將軍澳維景灣畔1座低層G室，實用面積約512方呎，兩房間隔，最初開價875萬元，議價後以815.8萬元易手，呎價約15,934元，原業主於2019年5月以823.8萬元買入，持貨剛滿3年沽出，帳面蝕讓8萬元。

●中原柯勇稱，將軍澳廣場3座極高層H室，實用面積約429方呎，兩房間隔，以826萬元成交，呎價約19,254元，原業主於2014年8月以500萬元入市，持貨近8年帳面獲利326萬元，單位期內升值約65%。

●利嘉閣溫錦華表示，將軍澳CAPRI第10A座高層C室，實用面積約749方呎，套三房間隔，望內園景，以1,250萬元易手，呎價約16,689元，原業主2015年底以約966.1萬元一手購入，持貨約5年帳面獲利約283.9萬元，物業升值約29%。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳城中駅7座高層E室，實用面積約633方呎，三房間隔，望山景，日前以1,020萬元易手，呎價約16,114元，新買家為本區家庭客，屋苑現時約有230個單位放售，入場費由828萬元起。

●中原范德輝表示，青衣公屋青衣邨宜偉樓高層10室，實用面積約566方呎，三房間隔，去年9月未補價第二市場叫價428萬元，新近減至350萬元沽出，呎價約6,184元，新買家已睇樓多時，家人亦居於同邨，收到購買證便立即入市。

●利嘉閣彭錦添指，青衣藍澄灣6座低層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，成交價582萬元，呎價約12,000元，原業主於2009年以約228萬元購入，持貨約13年轉手帳面升值約345萬元，物業升值約1.5倍。

●利嘉閣朱子華稱，元朗蝶翠峰5座高層G室，實用面積約773方呎，套三房連儲物室間隔，望內園景，開價約875萬元，議價後累減約137萬元，最終減價至約738萬元沽出，呎價約9,547元，較近期同類型單低約一成。

●中原王勤學表示，元朗區77月累計僅得65宗二手買賣，其中御豪山莊1座中層E室，實用面積約682方呎，套三房間隔，開價670萬元，議價後以660萬元成交，呎價約9,677元。

●中原張曼筠透露，上水安國新村雙座數低層連花園戶，實用面積約773方呎，三房間隔，開價約990萬元，議價後連2個車位以932萬元獲承接，呎價約12,057元，新買家為同區用家。

●中原曾紀賢稱，火炭銀禧花園1座中層H室，實用面積約506方呎，兩房間隔，放盤時開價約710萬元，雙方議價後以655萬元易手，呎價約12,945元，原業主於2011年以293萬元購入，持貨約11年帳面獲利約362萬元，期內升值約1.24倍。

●中原陳韻兒指，火炭駿景園7月暫錄約9宗買賣，包括5座高層C室，實用面積約594方呎，兩房間隔，5月放盤時開價約980萬元，早前調整至920萬元，議價後以900萬元售出，呎價約15,152元，新買家為用家。

●中原侯惠良表示，沙田居屋愉城苑C座低層2室，實用面積約551方呎，兩房間隔，已補價自由市場以590萬元易手，呎價約10,708元，新買家為用家，原業主則於1980年7月一手購入單位，當時單位未補地價。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山海栢花園4座高層E室，實用面積約434方呎，兩房間隔，原先開價789萬元，放盤7個月，獲買家以742萬元承接，減幅約6%，呎價約17,097元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山中心1座高層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，望海景，放盤一星期，原先叫價710萬元，獲買家以695萬元承接，減幅約2.1%，呎價約19,093元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山居屋富寶花園2座中層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，議價後以未補價第二場市場價378.3萬元易手，呎價約6,390元，新買家為用家，原業主於2014年以279萬元購入，持貨約8年帳面獲利約99.3萬元，單位升值約35.6%。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區7月暫錄約50宗二手買賣，比上月同期65宗減少，雲海榕海臺2座中層E室，實用面積約592方呎，套三房間隔，開價約1,095萬元，減至1,085萬元易手，呎價約18,328元，原業主於2018年購入，持貨約4年帳蝕約124.5萬元。

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