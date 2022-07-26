美股道指挫逾百點　沃爾瑪暴瀉7.6%

零售巨企業績響警號，美股早段受壓，道指跌103點，低見31,886點；標指跌25點，低見3,941點；以科技股為主的納指跌122點，報11,660點。恒指夜期報20,828點，跌57點，低水78點。

就在美國財長耶倫以「消費開支仍強、不見衰退迹象」為現屆政府貼金不久，零售巨頭沃爾瑪出來「打臉」，大幅調低盈利指引，直言食品及燃料通脹影響顧客消費方式，要加大力度減價散貨，尤其是衣履。

沃爾瑪稱，第二季度經調整每股收益預計按年下降約8至9%，此前預計為持平至小幅度上升；全年經調整每股收益預計下降約11至13%，此前預期為跌幅為1%；其股價挫7.6%。

另一港人熟悉的日用品巨企3M則因應美元上漲及宏觀經濟前景不明朗，把今年收入內生增長(不計併購或退出業務)指引由3至5%，降到1.5至3.5%，經調整每股盈利指引亦降至10.3至10.8美元，惟透過宣布明年底前把保建業務分拆上市「沖喜」，股價早段升4.9%。

苦於運費、玉米糖漿及鋁金屬漲價的可口可樂公司，次季收入在「定價行動」下按年增長11.8%之際，經營溢利按年倒退9.1個百分點至20.67%，原因包括毛利率下跌、經營成本與營銷投資俱增，列帳純利按年倒退27.86%，惟經調整每股盈利0.7美元，已勝市場預期。該企調高今年收入內生增長指引5個百分點到12至13%，惟提高強美元的不利影響估算後，經調整每股盈利增長指引維持在5至6%；可樂股價升2.28%。

該企好拍擋麥當勞上季同店銷售按年增長放慢至9.7%，其中美國因加價略為加快至3.7%，惟內地封城打擊授權業務，連同美元上漲，收入遜預期，不計匯率變動的按年增速放緩至3%，撇除撤出俄羅斯等的經調整每股盈利2.55美元，按年增長7.59%，勝預期。