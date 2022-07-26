屯門新盤5日收票約1.3萬張 落實周六發售336伙
2022年07月26日 21:34
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屯門新盤低開奏效，短短5日內已收約1.3萬張入票，市場反應熱烈，並落實周六發售336伙。另一邊廂，沙田豪宅項目已獲批入伙紙，隨即展開新一輪銷售。
●屯門NOVO LAND第1A期暫收逾1.3萬張入票
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第1A期周二(26日)公布再加推。新地副董事總經理雷霆表示，項目最新推出3號價單，提供123伙，並同步落實周六(30日)展開首輪銷售，發售336伙。雷氏指，是次屬原價加推，新一批單位折實平均呎價約14,052元。項目過去幾天收票反應非常熱烈，樓盤已具備一切火熱紅盤的勢頭，未來數周銷情熱爆可期。
新地代理總經理陳漢麟指，3號價單的單位涵蓋開放式至三房間隔，包括64伙開放式單位、13伙一房間隔、22伙兩房間隔及24伙三房單位。折實售價328.1萬至932.53萬元，呎價約13,255至15,427元。市場消息指，該盤已錄得逾1.3萬張入票，按首輪發售336伙計，超額認購約37.6倍。
至於銷售安排方面，發售當日將會分A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購最少1伙三房、或2伙至4伙單位，而B組買家可購1伙至2伙單位。首輪銷售將於周四(28日)晚上8時截止接收認購登記。
●粉嶺北馬適路8號項目第一期 最快明日命名
恒基地產(00012)的粉嶺北馬適路8號項目第一期，正待批預售樓花同意書。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，樓盤可望日內獲批預售，最快於明日為樓盤命名，甚至有機會短期內開價。
林指出，該盤為去年政府提出「北部都會區發展策略」後區內首個新盤，定價參考馬適路南邊的二手屋苑，首批單位有機會以吸引價推出。
●沙田名日．九肚山加推27伙
長實集團(01113)旗下沙田名日．九肚山，最新公布全新價單及增設付款辦法。長江實業執行董事趙國雄表示，全新的「Perfect 10付款計劃」，可對抗加息，增加買家入市信心。
長江實業高級銷售助理經理陳詠慈稱，名日．九肚山已取得入伙紙，樓盤迄今累售158伙，套現逾22億元。全新6號價單提供27伙，包括14伙四房單位、7伙三房單位及6伙兩房單位。扣除19%折扣優惠後，折實平均呎價約17,777元，折實售價由769.4萬至2,569.7萬元，折實呎價約15,526至21,185元。
●長沙灣The Campton三房售1550萬元
萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，最新售出35樓M室，實用面積774方呎，三房間隔，以1,550萬元成交，呎價約20,026元。
●紅磡必嘉坊‧曦匯周六發售8伙
市區新盤繼續推售，恒基地產(00012)發展的紅磡必嘉坊‧曦匯，周二(26日)上載銷售安排，落實將於周六(30日)發售8伙。包括6伙一房單位及2伙開放式單位，實用面積介乎202方呎至275方呎，扣除5%折扣優惠後，折實售價由496.66萬至661.2萬元，折實呎價約24,587至24,489元。以上單位將以先到先得形式發售。
●大圍站柏傲莊III累錄215宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得215宗終止買賣個案，佔成交量845宗逾25%。
據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增個案為1B座22樓A室，實用面積765方呎，三房間隔，原本於去年6月以1,566.1萬元成交，當時呎價約20,472元，惟交易已於昨日(25日)終止。