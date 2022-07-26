屯門新盤5日收票約1.3萬張　落實周六發售336伙

屯門新盤低開奏效，短短5日內已收約1.3萬張入票，市場反應熱烈，並落實周六發售336伙。另一邊廂，沙田豪宅項目已獲批入伙紙，隨即展開新一輪銷售。

●屯門NOVO LAND第1A期暫收逾1.3萬張入票

新地代理總經理陳漢麟指，3號價單的單位涵蓋開放式至三房間隔，包括64伙開放式單位、13伙一房間隔、22伙兩房間隔及24伙三房單位。折實售價328.1萬至932.53萬元，呎價約13,255至15,427元。市場消息指，該盤已錄得逾1.3萬張入票，按首輪發售336伙計，超額認購約37.6倍。

至於銷售安排方面，發售當日將會分A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購最少1伙三房、或2伙至4伙單位，而B組買家可購1伙至2伙單位。首輪銷售將於周四(28日)晚上8時截止接收認購登記。

●粉嶺北馬適路8號項目第一期 最快明日命名

林指出，該盤為去年政府提出「北部都會區發展策略」後區內首個新盤，定價參考馬適路南邊的二手屋苑，首批單位有機會以吸引價推出。

●沙田名日．九肚山加推27伙

長江實業高級銷售助理經理陳詠慈稱，名日．九肚山已取得入伙紙，樓盤迄今累售158伙，套現逾22億元。全新6號價單提供27伙，包括14伙四房單位、7伙三房單位及6伙兩房單位。扣除19%折扣優惠後，折實平均呎價約17,777元，折實售價由769.4萬至2,569.7萬元，折實呎價約15,526至21,185元。

●長沙灣The Campton三房售1550萬元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，最新售出35樓M室，實用面積774方呎，三房間隔，以1,550萬元成交，呎價約20,026元。

●紅磡必嘉坊‧曦匯周六發售8伙

●大圍站柏傲莊III累錄215宗終止交易

據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增個案為1B座22樓A室，實用面積765方呎，三房間隔，原本於去年6月以1,566.1萬元成交，當時呎價約20,472元，惟交易已於昨日(25日)終止。