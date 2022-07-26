IMF再削全球GDP增長預測　明言前景更不確定

國際貨幣基金組織(IMF)周二再次下調今、明兩年全球經濟增長預測，更聲言全球經濟前景黯淡且更加不確定。

IMF最新預計，今年全球經濟將增長3.2%，然後在明年進一步放緩至2.9%。與4月的預測相比，這次修訂分別調降了0.4和0.7個百分點。

該組織表示，修訂後的前景顯示，其早前報告中概述的下行風險正在成為現實。這些挑戰包括全球通脹飆升、中國經濟放緩速度較預期更為惡化，以及俄烏戰爭持續帶來影響；又指隨着今年的初步復甦，明年的事態發展愈來愈悲觀。

IMF預期，經濟放緩將代表自2020年以來全球實質GDP首次單季收縮，最壞的情景下，或導致今年全球經濟增長率降至2.6%左右，明年降至2%左右，從而使全球經濟增長放緩至1970年以來倒數10%之內。總括而言，美國、中國和印度的成長前景惡化，是推動IMF下調增長預期的主因。

通脹方面，該組織預計，今年發達經濟體的通脹率將達到6.6%，新興市場和發展中經濟體將達到9.5%，兩者分別上調了0.9和0.8個百分點。隨着物價上漲助長全球生活成本危機，IMF表示，抑制通脹應該是政策制訂者的首要任務，收緊貨幣政策將不可避免地造成實際經濟成本，但拖延只會加劇成本，並補充解決能源和燃料價格上漲的政策，應側重於最弱勢群體，而不會扭曲整體物價。