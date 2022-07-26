華醫網科技向聯交所遞上市申請

周二(26日)有2間內地企業向聯交所再次提交上市申請，其中醫療衞生人員平台華醫網科技由美銀及海通國際任聯席保薦人。

華醫網科技主要向醫療衞生人員提供數碼醫學教育解決方案，並為醫藥及醫療設備公司提供數碼醫療營銷解決方案，以及向患者及公眾提供數碼健康服務解決方案。截至2022年5月底止，累計註冊醫療專業用戶遠1,030萬人，其中註冊醫師用戶有340萬人。今年首5個月，網站及移動應用程式的平均月活躍用戶人數分別有40萬及190萬，而平均月付費用戶數分叩有4.3萬及8.5萬。

值得留意的是，紅杉資本持有華醫網科技上市前19.3%股權，其在2011年9月進行股權轉讓及註冊資本增加，融資後估值達5億元人民幣(下同)。其後於2015年至2021年期間，曾進行多次股權轉讓，但沒有增發資本。

該公司今年首5個月盈轉虧，蝕2,976.4萬元，2021年同期錄得211.1萬元盈利；收入按年減少10.14%至7,603萬元。

另一家為醫療器械公司康灃生物科技，花旗及華泰國際為聯席保薦人。今年首4個月虧損2,853.3萬元，去年同期虧損4,533.4萬元；收入632.1萬元，按年增長28.19%。