【產經評論】中美金融朝脫鈎　區域協作應運生

中美就中國企業的審計問題商談經年，至今仍未能得出一個結論，好明顯美方根本無心放行。可以預見，中美金融脫鈎，將率先體現於資本市場。近日有港股重磅藍籌和中國科企代表企業為在美退市作預案準備，料會有更多中概股倣效做法。這場中美金融戰發展下去，勢必引發全球資本市場大洗牌，中企首選上市落戶點固然是A股或港股，其他如亞洲新興市場大型企業，亦會傾向留在本土資本市場上市，以減低地緣政治風險，區域資本市場興起有望應運而生。

全球通脹高企，加上俄烏戰爭變成持久戰，已改變了全球經濟發展格局，資本市場動盪正率先反映風險因素。企業盈利受壓，投資需求下降，市場流動性趨緊，新股上市數目及企業併購個案大減，創投資金活動亦見收縮，皆加大了國際金融中心之間的競爭。

中美既要爭霸，金融必然是主戰場。美國針對中企的審計問題，將多家中概股納入所謂的「退市風險名單」。為此，中美雖一直在協商解決，惟至今未有結論，看來雙方能達成協議的機會並不大，不用等美國趕客，中企陸續為在美退市綢繆，反映中美金融正在有序脫鈎。

其實，作為一個國際金融中心，能匯聚全球優質上市公司上市集資，做大做旺市場，百花齊放，才算成功。偏偏美國將金融武器化，將來自世界第二大經濟體中國的企業趕出門外，必然會削弱美國的國際金融中心地位。美國執意用反全球化來解決經濟失衡的問題，顯然是重大的戰略錯誤，結果只會損人害己。

除了中國外，隨着亞洲以至其他新興市場經貿與創新科技產業皆快速發展，亦產生不少優質企業，過去擬赴海外上市，首選都會是美國。可如今美國濫用金融制裁，中美脫鈎勢將掀動全球資本市場大洗牌，各地觀戰之餘，都着手發展本土資本市場，望化危為機。例如早前沙特阿拉伯國營石油巨擘沙特阿美便留在沙特本土上市；印度人壽成為印度股市史上最大新股；南韓科企不少都留在當地上市；新加坡近日亦促請當地兩大科企回星上市。此外，中國正加緊與歐洲的資本市場合作，已有中企在歐洲以發行全球預託證券（GDR）方式掛牌上市。

可見中美金融若真的脫鈎，將說明沒有甚麼是不可能。反全球化只會加速全球去美元化，企業上市實不一定就要到美國，改為發展本土資本市場，既能減少受美國金融動盪的衝擊，也能服務自身實體經濟，更可為推動區域經貿協作如《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等發展締造更多可能。

美國推動反全球化，讓產業國際分工的基礎不再，取而代之是深化國與國之間的競爭，把經濟問題政治化，反正世界經濟愈亂，資金避險還是流向美元，顯見美國才是世界的亂源。面對美國的霸權行為，新興市場孤掌難鳴，將有更大的動力抱團合作，強化區域協作以維持經濟景氣。當世界都無懼與美國霸權脫鈎，真正面對大難的，就是美國本身，而區域互聯將為全球經濟尋找出新的平衡點，亞洲大崛起，絕非天方夜譚！