東方日報B1：阿里申港轉主要上市　料年底前生效

阿里在2022年報中坦言，美國上市企業會計監管委員會(PCAOB)無法在中國境內對其審計師進行檢查，預期將被美國證交會(SEC)列入「預定除牌名單」，阿里美國存託股份(ADS)或於2024年被迫退市，市場普遍預期公司此舉是為對ADS潛在除牌風險做好準備。

該企在本港、紐約交易所雙重主要上市後，其ADS和在港上市的普通股將可以繼續互相轉換，投資者亦可繼續以其中一種形式持有其股份。截至今年6月底止半年，阿里港股日均交易量約7億美元，其ADS在美國市場日均交易量則約32億美元。首席執行官張勇指，香港是公司全球化戰略的起點，並強調對中國經濟發展和數碼經濟的未來充滿信心。

中金指，中概股赴港雙重主要上市為短期規避美股退市風險的最佳方案，將最大程度獲國際投資者認可，擴大股東基礎，也更易符合A股監管要求而納入港股通。

該行預期，本港買賣的阿里股份或要明年才納入互聯互通，但仍將吸引大量資金流入阿里，維持「買入」投資評級。阿里周二隨即反彈最多6.52%，高見106.1元，收升4.81%，報104.4元。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠指，未來將會有更多被SEC列入「預定除牌名單」的中概股轉為香港主要上市，惟早前阿里股價已累積不少升幅，不排除有「春江水暖鴨先知」，加上距離阿里正式納入港股通尚有一段時間，料有關消息僅帶來短期升勢，科網股短期仍會調整，現時吸納阿里或「見光死」。

事實上，阿里基本面仍有暗湧，不但是內地經濟挑戰大，打入海外市場亦不容易。據報該企在美國的B2B(企業對企業)電商平台，原本要與逾100萬家當地企業簽約，跟亞馬遜等匹敵，可是難以與全球商家進行價格競爭，未能留住美國賣家，而且員工從其紐約辦事處離職，佔團隊總數逾半，工資成本又高，團隊缺乏足夠支援，現已將目標改為每年簽約僅2,000家美國小企業。

阿里最新年報亦顯示，大股東軟銀集團在3月底止一年已減持逾3.22億股，持股比例降0.9個百分點至23.9%。

另外，同樣令人關注的是，井賢棟等9名螞蟻高層退任阿里合夥人，5月31日起這些有權委任阿里董事的合夥人不會再由阿里關聯方人士出任，業界相信螞蟻與阿里的隔離將進一步強化。