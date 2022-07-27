陳錦興：大宗商品價格難降　料航運股可低位買入

5月底以來，受中國疫情封控，環球經濟增長放緩憂慮升溫等多重因素影響，BDI指數持續回落，近期有企穩反彈跡象。消息面上，德國決定自8月1日起停止口俄羅斯煤碳與原油，勢必轉向4到9倍航程的南美或澳大利亞採購；而中國傳由於經濟增長不及預期，下半年準備以7.2萬億元投入基礎建設，帶動經濟復蘇；另因夏季用電需求持續拉高，有消息指中國準備恢復進口澳大利亞煤炭。這些都將為乾散貨船運市場帶來支持。

俄烏戰爭長期化，及對俄羅斯的禁運令升級，令大宗商品價格短期內維持高位。因國際海事組織新規將淘汰部分船隻，新造船隻未能馬上補足缺口，供需關係維持健康水平，料可支撐乾散貨船運價。

太平洋航運今年第一季錄得的小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入分別為23,810美元及32,510元，按年分別增長1.17倍及1.22倍。料第二季度收入可維持高增長。公司股價自4月高位4.9港元回落逾三成，現價估值並不昂貴可吸納，料續有上升動力，目標4.3元，跌破2.9元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)