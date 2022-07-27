廖嘉豪：美國經濟轉差端倪...

市場正在為經濟增長放緩和大宗商品價格下跌，有機會迅速降低通脹率的情況定價，從而使聯儲局能夠轉向減息並支撐股市。大家始終要小心通脹可能更持久，聯邦基金利率可能比市場定價更高，並保持在高位的時間更長。在增長放緩的背景下，這顯然對風險資產不利，所以別因為股市反彈的樂觀含義而掉以輕心。本周聯儲局議息會議有機會加息75個點子(在公布強勁的通脹數據之後，市場曾一度預計加息100個點子，但聯儲局官員將預期引導回75個基點)，聯儲局政策和通脹前景預料傾向鷹派，但今次會議上仍可能釋放部分鴿派訊息。

需要釐清的是，雖然估計經濟近期不會陷入衰退，但有證據反映美國經濟增長正放緩。服務業採購經理指數跌至47.0，技術上處於收縮區域，但新訂單增加，整體數據可能更多地反映增長放緩而非全面收縮。製造業之前受惠於被極端積壓的訂單釋放，但目前明顯下降。過去兩個月工業生產製造業也向下行。隨着旅遊等類別繼續反彈，服務支出受到更多支持，但這些ISM和PMI也有所下降，並且在夏季「反彈」需求減弱後前景不太明朗。樓市方面，按揭貸款利率上升，按揭貸款申請和現貨住宅銷售跌至多年低位，房地產行業明顯放緩，這完全是意料之中。

就業職位增長正由2月的約60萬放緩至6月的37.5萬，7月或再次下滑(8月5日將公布)。首次申領失業救濟人數正從非常低水平上升(即使考慮到與汽車工廠停工相關的技術問題和季節性調整因素)。這似乎與按揭貸款和科技等某些利率敏感行業裁員的報道脗合。然而，這是非常非常緊張的條件下的輕微放鬆，而不是近期衰退的預兆。淨招聘仍然非常積極，持續申領失業救濟人數仍處於歷史低位，或反映大多數新失業工人能夠迅速重新就業。而且放緩的就業增長，似乎仍足以使名義工資收入按年增長10% 以上。消費者愈來愈依賴信貸，但名義信貸餘額佔名義工資的百分比仍遠低於疫情前。即使就業(以及收入)增長進一步放緩，進一步擴大信貸的潛力，或暗示消費者支出增長可能持續至2023年。

總結一下，美國服務業採購經理指數跌至低於50、現貨住宅銷售放緩以及首次申領失業救濟人數進一步上升，使投資者關注經濟衰退風險，並預計聯儲局官員轉向鴿派。當然市場不要低估了通脹持續高於目標的可能性，不過關鍵問題是，如果通脹回落至5%且失業率升至5%，聯儲局會做甚麼？過往聯儲局從未在失業率上升時持續加息。80年代，即使整體通脹達到14.5%，但失業率從低位上升2個百分點，聯儲局當時隨即減息。所以有意見指加息周期不要投資債券，並不完全準確，要視乎潛在加息幅度在債息的反映程度，還有加息周期的長短及組合的避險需要。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪