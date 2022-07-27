道指跌228點　紐油創逾3個月收市新低

●踏入亞洲時段，美匯指數報107.2；港匯見7.8488；離岸人民幣(CNH)報6.7619；美元兌日圓處136.87；歐元報1.0132，英鎊報1.2038。金價處1,718.42美元。布油報99.72美元，紐油處95.66美元。比特幣跌1%，報2.11萬美元。道指期貨升80點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水200點。

●道指收報31,761點，跌228點或0.71%；標指收報3,921點，跌45點或1.15%；納指收報11,562點，跌220點或1.87%。

●信用卡巨頭Visa上財季收入按年增19%至73億美元，好過市場預期；淨利潤按年飆升32%至34億美元；經調整後淨利潤按年增29%至42億美元，每股折合盈利1.98美元。股價盤後大致靠穩。

●微軟(Microsoft)公布，於上財季收入按年增12%至519億美元，低於市場預期的524.5億美元，增速創自2020年以來最慢；經調整每股盈利按年增3%至2.23美元，市場預期2.29美元。股價盤後升4.33%，報262.8美元。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,578點，跌327點或1.59%。

●即月恒生指數夜期收報20,600點，跌285點，低水306點，成交15,696張。

●紐約9月期油收報每桶94.98美元，跌1.72美元或1.78%，創逾3個月收市新低；布蘭特9月期油收報每桶104.4美元，跌75美仙或0.71%。

●美國國會參議院周二(26日)以64對32票通過了晶片法案，掃除該法案獲得通過的關鍵障礙，其後將提交眾議院，再由總統拜登簽署落實。

●紐約8月期金收報每安士1,717.7美元，跌約0.1%。

●英國富時100指數收報7,306點，跌少於1點；法國CAC指數收報6,211點，跌26點或0.42%；德國DAX指數收報13,096點，跌113點或0.86%。