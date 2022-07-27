屯門地標新盤NOVO LAND　衣食住行新體驗

政府致力發展北部都會區看重新界西北，當中屯門的位置更是舉足輕重，區內無論環境、生活配套、以至基建等發展，都令人目不暇給，整個社區變得機遇無限，充滿活力；不過屯門已多年未有超過10座的大型私人屋苑落成，所以新鴻基地產打造的NOVO LAND甫推出，即搶佔市場目光。

NOVO LAND 是屯門歷來最大規模的私人住宅發展項目，坐落屯門兆康54區，共提供超過4500伙，分6期發展，現時推出的第1A期為Elverum 第1座及Elverum 第2座，2座住宅大樓共824個單位，主打開放式至2房戶，前排向北單位料可飽覽翠綠的山巒景致，內園則有機會望到游泳池及大型綠化景觀。

交通更是NOVO LAND其中一大賣點：坐擁雙循環綫，雙港鐵站優勢，項目對出的欣寶路有合共10條巴士路綫，其中包括將於8月1日通車的港鐵 K54 循環巴士，專綫接駁到兆康站；以及現已通車的50M 循環巴士綫，全日服務來往屯門站。另外亦可乘搭專線小巴40號，直達港鐵屯門站及大型商場V city，3條綫快捷方便地連接雙港鐵站，交通非常方便。

而另外6條新增的巴士路綫中，路線50、55、56與九巴的67A都已經投入服務，連同2條即將投入服務的路線950及955，點對點直達港島的中環、金鐘、灣仔北(會展站)、鰂魚涌，以及九龍站、尖沙咀、九龍灣等核心金融商業區。其中九巴 67A 途經屯門公路轉車站，輕鬆連繫多條巴士路線，來往港九新界、港珠澳大橋，以至國際機場及深圳灣口岸。若然想享用跨境巴士服務，乘城巴 B3A可直達深圳灣，乘龍運巴士A34/NA33往屯赤隧道轉車站及機場，而龍運巴士 NA33，亦途經港珠澳大橋香港口岸。

NOVO LAND的住客會所NOVO Resorts亦是樓盤的另一賣點。會所連公用花園及遊樂空間總面積約40萬平方呎，融入北歐風設計，劃分為Poolside Club、Garden Club及Skywalk三大部分，提供共88項遊樂設施，規模之大料冠絕區內私人住宅發展項目。當中包括約50米戶外泳池、約25米室內恆溫泳池、5大主題園林、合共約6,600平方呎的雙健身室、逾2.2萬平方呎童樂空間以及2大獨立派對空間等，多元設施適合不同年齡層及照顧不同需要。

而NOVO LAND亦為本港首個同時榮獲雙健康建築認證的住宅項目，獲國際級 《WELL健康建築標準™》Version 2預認證及Fitwel健康建築「二星級」認證，蔚為指標。

NOVO LAND自設商場NOVO Walk，將提供約40間商舖，已確定引入英藝幼稚園暨國際幼兒園、特色超市Market Place、Starbucks、萬寧、人氣餐飲店舖如麥當勞、A1 Bakery、永東旅行社及7-11等。另外亦設有Alfresco Dining戶外餐飲空間，規模更比同系御海灣更大更豐富。同時亦可前往鄰近的珀御坊，提供人氣及特色餐廳以及型格小店等。若然連同 V city、YOHO Mall 等周邊旗艦商場，更將構成強大的購物及消閒網絡，食玩買應有盡有。V city更計劃於NOVO LAND第1A期入伙後提供周末穿梭巴士服務，讓住戶由項目輕鬆前往V city，提供更便捷的生活。

而閒時想享受下廚的樂趣，除大型超市外，NOVO LAND 附近亦有多個街市，例如三聖海鮮街，有齊新鮮食材、生猛海鮮，好讓隨時隨地發揮廚神本色。

而講到假日消閒，屯門的活動更是多姿多采，由 NOVO LAND 前往屯門高爾夫球中心及騎術學校車程都僅10 分鐘，如果想攀石及繩網陣，屯門歷奇公園亦都近在咫尺，至於想了解多些香港綠色文化，又可以去「T·Park 源‧區」體驗一下，而屯門區更正在規劃興建，具世界級水平的大型運動場。

屯門有山有水，戶外活動當然應有盡有，由屋苑出發約15分鐘車程，就到達充滿地中海風情的「黃金泳灘」小社區，這裡除了有黃金海岸遊艇會，更一次過享受到青山灣6個泳灘，在延綿的海岸線散步或暢泳，實在賞心樂事。再想進一步親親大自然的話，更可以去麥理浩徑遠足，沿途經過有「香港千島湖」之稱的大欖涌水塘。

至於 NOVO LAND 所屬的校區更培育出超級狀元，小學屬於 70 校網，而中學就是屯門區，至於國際知名的英式貴族學府哈羅香港國際學校，由樓盤前往都是10分鐘車程，而附近亦有大專院校，珠海學院及嶺南大學。

事實上在北部都會區概念推動下，屯門正大規模升級轉型，區內工廠大廈重組，預計提供約 430 萬平方呎商業樓面，當中包括新地及載通國際，毗鄰屯門站的一個大型綜合商業發展區項目，總樓面面積約 208 萬平方呎，發展規模媲美 ifc 二期，推動屯門區發展成高端商業中心，成為另一個新界北重要商貿區 CBD。想知樓盤更多資訊，一齊Click片了解！