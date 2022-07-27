中國經濟：上半年規模以上工企利潤按年增1%

中國國家統計局公布，今年1至6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額42,702.2億元人民幣(下同)，按年增長1%。

單計6月份，全國規模以上工企利潤按年增長0.8%，5月為收縮6.5%。

統計局稱，工業企業利潤恢復加快，利潤行業結構出現積極變化，但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，工業企業利潤增速仍處低位，企業成本持續上升，企業虧損面仍然較大，部分企業生產經營仍面臨較多困難。

次季以來，受部分地區疫情多發散發影響，工業企業效益承壓明顯，4月份工業企業利潤由增轉降且降幅較大。隨着疫情得到有效控制，5月份工業企業利潤降幅略有收窄，6月份，產業鏈供應鏈進一步恢復，工業企業效益明顯改善。

上半年，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額14,894.5億元，按年增長10.2%；股份制企業實現利潤總額31,977.9億元，增長6.7%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額9,814.1億元，下降13.9%；私營企業實現利潤總額11,885.7億元，下降3.3%。

採礦業實現利潤總額8,528.2億元，按年增長1.2倍；製造業實現利潤總額31,893.1億元，下降10.4%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2,280.9億元，下降18.1%。

在41個工業大類行業中，16個行業利潤總額按年增長，25個行業下降。其中，煤炭開採和洗選業利潤總額按年增長1.57倍，石油和天然氣開採業增長1.26倍，電氣機械和器材製造業增長17.3%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長16.6%，化學原料和化學製品製造業增長16.4%，專用設備製造業下降3.2%，紡織業下降5.3%，非金屬礦物製品業下降5.8%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降6.6%，農副食品加工業下降6.8%，通用設備製造業下降15.9%，電力、熱力生產和供應業下降19.3%，汽車製造業下降25.5%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降32.4%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降68.7%。