差估署：6月私宅售價指數按月跌1.14%　半年累挫3.4%

本港住宅樓價轉跌。差餉物業估價署今日(27日)公布的臨時數據顯示，2022年6月份私人住宅售價指數報380.5點，按月再跌約1.14%，已連跌兩個月，為2020年12月後最低。而今年首6個月，該指數累跌約3.4%。

至於6月租金指數報178點，按月回升約0.74%，終止連續8個月跌勢。該指數今年首6個月仍下跌約2.57%。

今年6月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，累挫達4.42%。

另外，6月兩類面積單位樓價走勢方面，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位走勢較差。該類型單位指數報314.8點，按月跌約1.56%，今年首6個月該指數則回落約3.44%。

而實用面積約1,075方呎及以下中小型單位售價指數最新報383.2點，較5月挫約1.14%，已連跌兩個月。今年上半年該指數累挫約3.4%。

此外，據該署臨時數據，今年6月份各區實用面積431方呎以下細單位平均每方呎售價均下跌。其中以九龍區跌勢最急，該區平均每方呎售價跌穿1.4萬港元，報約13,908元，按月挫約4.27%，呎價為2019年12月後最低。而今年首6個月更累挫約5.78%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約598萬元。

至於新界區平均每方呎售價也回落至約13,403元，按月挫約3.34%，為2019年2月後新低。今年截至6月累挫約3.96%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約576萬元。

上月港島區平均每方呎售價約16,393元，按月跌約2.28%，亦是2019年2月後最低。今年首6個月則跌約3.06%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約704萬元。