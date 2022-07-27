【高盛推介】比亞迪、贛鋒倒跌 資金吸納好倉
2022年07月27日 10:54
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周二(26日)反彈，升約1.8%，周三(27日)早段倒跌，低見282.6港元後跌幅收窄，現報286.6元，跌約0.8%。據中汽協統計分析，今年首6個月，汽車銷量排名前10位的企業共銷售1,034.3萬輛車，佔汽車銷售總量的85.8%。當中比亞迪銷量增速依然最為明顯。
此外，贛鋒鋰業周二升約2.4%，周三早段倒跌至近期低位，現報73元，跌約1.8%。有券商料今年次季持續性純利介乎49億元至67億元人民幣，重申「買入」評級，目標價114元。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉本周一(25日)錄得約110萬元後，周二獲資金轉向沽出。認沽證於周二獲資金轉向流入，有約40萬元。
贛鋒好倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，有約960萬元。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價280至380元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的比迪購(18110)。貼價選擇可留意高對沖值比迪購(17651)。價外選擇可留意比迪購(18702)，為進取選擇。牛證方面的近牛選擇可留意比迪購(60758)，遠牛選擇可留意比迪牛(69345)，與現價有約15及25元收回距離。
比迪購18110，行使價361元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.4倍，行使價280至380元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
比迪購17651，行使價329.49元，2022年11月15日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、高對沖值。
比迪購18702，行使價388元，2022年12月2日到期，實際槓桿6.6倍，進取、價外。
比迪牛60758 ，收回價270元，行使價266元，換股比率500，槓桿比率12.8倍，相近收回價近牛槓桿最高。
比迪牛69345，收回價260元，行使價256元，換股比率500，槓桿比率9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡比亞迪，認沽證方面的高槓桿選擇可留意比迪沽(17928)。貼價選擇可留意低街貨比迪沽(19926)。熊證方面的貼熊選擇可留意新上市比迪熊(62244)，遠熊選擇可留意比迪熊(61997)，與現價有約15及25元收回距離。
比迪沽17928，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿4.6倍，高槓桿。
比迪沽19926，行使價248.68元，2022年12月5日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、低街貨。
比迪熊62244，收回價300元，行使價304元，換股比率500，槓桿比率15.0倍，新上市貼熊。
比迪熊61997，收回價310元，行使價314元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，相近收回價遠熊槓桿最高。
投資者如看好贛鋒，就股價跌至低位，趁低吸納要留意貼價條款，可留意屬行使價75至85元間、3個月間產品中，槓桿最高的贛鋒購(16243)。
贛鋒購16243，行使價77.84元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.5倍，行使價75至85元間、3個月間產品中，槓桿最高。
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