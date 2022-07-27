張智威：港股欠缺方向 阿里巴巴或下試95元
2022年07月27日 11:03
東網電視更多新聞短片
信誠證券聯席董事張智威表示，港股繼續欠缺方向，且成交持續疲弱，傳統智慧指「十個牛皮九個淡」，恒指已在20,500至21,000點區間上落逾半個月，現時20天線、50天線及100天線均匯集在21,100點水平，料該水平已成短期阻力，相信要待期指結算日後甚至8月，大市才有更明確方向。
阿里巴巴(09988)申請轉換成港美兩地雙重主要上市，帶動股價周二(26日)一度急升。不過，有指美國監管機構不接受中國對審查會計底稿作任何限制，加劇市場對中概股退市的憂慮，股價周三(27日)即市一度再失守「紅底價」。張指出，雖然市場憧憬阿里巴巴納入互聯互通，可吸引「北水」支持，但仍要關注公司基本面，即使中概股除牌危機解除，仍然面對內地反壟斷法因素困擾，盈利表現難寄厚望，股價反彈料已告一段落，有機會下試95港元水平。
碧桂園(02007)近日股價急升後，隨即折讓12.6%配股集資償還境外債。張指消息負面，相信股價將偏弱，且公司總負債比率高達8成，利息支出龐大，料蠶食公司盈利，中長線不值得看好。若有意吼內房股，建議考慮較穩陣的中國海外(00688)及華潤置地(01109)。
另外，美國國會參議院通過晶片法案，其後將提交眾議院，再由總統拜登簽署落實。該法案旨在鞏固美國在全球半導體業的地位，打壓內地這方面的發展。對於在港上市的相關股份如中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)有何影響，張認為行業面對多個不明朗因素，短期難有運行，暫不宜沾手。