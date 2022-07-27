張智威：港股欠缺方向　阿里巴巴或下試95元

信誠證券聯席董事張智威表示，港股繼續欠缺方向，且成交持續疲弱，傳統智慧指「十個牛皮九個淡」，恒指已在20,500至21,000點區間上落逾半個月，現時20天線、50天線及100天線均匯集在21,100點水平，料該水平已成短期阻力，相信要待期指結算日後甚至8月，大市才有更明確方向。