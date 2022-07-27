港元1個月拆息十連揚　上破1.3厘　H按已升穿封頂位

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)連日全線上升，隔夜息升上0.91厘水平，1星期抽升至1.345厘。與樓按相關的1個月連升第10日，進一步升至1.30941厘，若以H按實際按息H+1.3厘計，已升至2.60941厘，升穿2.5厘封頂息率。3個月見2.14厘。

財政司司長陳茂波稱，香港將無可避免需要加息，但銀行體系流動性仍相對充裕，本港毋須跟隨美國加息幅度及速度；又預期，未來數月或上調香港最優惠利率，將是4年以來首次，但上調時間則取決於銀行及存款流動性等因素。

他表示，加息周期下，供樓負擔增加，自然會影響樓市情緒，但從基本面看，目前樓市情況與1998年非常不同，相信加息不太可能引發類似1998年的樓市危機。

26/07/2022

隔夜 0.91351厘

1星期 1.34500厘

2星期 1.30500厘

1個月 1.30941厘

2個月 1.60268厘

3個月 2.14155厘

6個月 2.83845厘

12個月 3.52089厘

26/07/2022

隔夜 0.80893厘

1星期 1.05875厘

2星期 1.17083厘

1個月 1.19185厘

2個月 1.54661厘

3個月 2.05310厘

6個月 2.81661厘

12個月 3.50054厘