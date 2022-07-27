H按升破封頂息率　每百萬貸款每月供多500元

本港1個月拆息連升10個工作天，周三(27日)最新報1.31厘，創過去27個月新高，以H按H+1.3厘計，H按息達2.61厘，升穿以P按為基準之封頂息率2.5%，在封頂息率保障下，現時按息仍普遍為2.5%。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，在加息周期歷程下，銀行體系結餘已由去年高位減少近3,000億港元，至約1,652.6億元，加上在美息升勢下，港息仍明顯未追上美息升幅，港元拆息升勢將持續，周三拆息已升穿H按封頂息率，但在加P之前，供樓人士之按息仍以封頂息率(以P按為基準，現普遍為2.5%)計算，但由於穿封頂後資金成本及息率上升之壓力由銀行承擔，加上最近定存息競爭亦令資金成本上升，故不排除將再有銀行上調新造按揭客戶的H按封頂息率，以紓緩息差收窄之壓力，及減低資金成本上升之影響。

她表示，由於美國很大機會於本星期進一步大手加息0.75厘，屆時聯邦基金利率已達2.25厘以上，而當1個月拆息逐步升破1.5至2厘水平，及銀行結餘再顯著縮減時(尤其跌至低於千億元水平)，本港最優惠利率(P)最快於第三季內已具備條件上調；由於銀行一般不會單邊加P而是上調存貸息率，尤以具指標性的大型銀行亦會顧及上調存息的成本上升壓力，故此實際加P時間視乎銀行衡量資金成本而定，估計本港按息年底仍較大機會處於3厘附近水平。

她指出，今年6月前按息主要徘徊在1.5厘附近水平，今天市場主導之H按息升至觸及封頂息率，市場按息由1.5厘升至2.5厘，加幅1厘，每100萬元按揭額(30年還款期計)之每月供款由3,451元升至3,951元，增加500元，供款增幅為14.5%。