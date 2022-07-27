【產經直播】議息結果快出爐　環球股市隨時新一波震盪？

美國聯儲局一連兩日的議息會議拉開帷幕，隔晚美股三大指數隨即向下，市場普遍認為加息75點子，穆迪更下調美國2022至2023年經濟增長預期，國內生產總值(GDP)增速由2.1%下調至1.3%，通脹高企加上經濟陷入衰退風險，美股新一輪震盪啱啱開始？而維持區間上落的港股成交勁奀，只可以同外圍一齊有得震冇得瞓？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有獨立股評人胡孟青及南方東英銷售及產品策略部董事李雪恒為大家逐一解答。

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