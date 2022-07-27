【產經直播】議息結果快出爐 環球股市隨時新一波震盪？
2022年07月27日 11:56
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美國聯儲局一連兩日的議息會議拉開帷幕，隔晚美股三大指數隨即向下，市場普遍認為加息75點子，穆迪更下調美國2022至2023年經濟增長預期，國內生產總值(GDP)增速由2.1%下調至1.3%，通脹高企加上經濟陷入衰退風險，美股新一輪震盪啱啱開始？而維持區間上落的港股成交勁奀，只可以同外圍一齊有得震冇得瞓？
阿里巴巴(09988)申請香港作為主要上市，並預計今年年底前完成，納入港股通更加指日可待，股價上日反彈至紅底股，可惜周三(27日)無力維持升勢，市傳美國監管部門不接受對審查中概股會計底稿設限，投資者如果怕押注一隻風險太大，追入南方東英恒生科技指數ETF(03033)可以有效分散風險？
多晶硅價格上升至10年高位，工信部已經協調相關部門，以遏制多晶硅價格飆升，但仍然無阻光伏股齊齊向好，加上新能源產業又有國策加持，南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF(03134)仲可以更上一層樓？
內地疫情反覆，國家藥監局在官網宣布，首款國產新冠口服藥獲批內地上市，用於治療普通型新冠肺炎成年患者，連帶醫藥股近期亦獲資金追捧，板塊已經回落一段時間，走勢算係企穩？睇好醫藥板塊前景，吼南方東英中國醫療健康革新指數ETF(03174)有着數？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有獨立股評人胡孟青及南方東英銷售及產品策略部董事李雪恒為大家逐一解答。
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