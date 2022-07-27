【高盛推介】騰訊、阿里橫行整固　牛熊證點部署？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近期跌至低位後橫行整固，在320至340港元間上落。周二(26日)升約0.9%，周三(27日)則下跌，現報322.8元，跌約2%。有券商就騰訊高毛利分部市場的高速增長及更好的成本控制，料未來幾年的盈利增長為近收入的兩倍。該行維持對騰訊「買入」評級，目標價420元。

阿里巴巴近期亦跌至低位後橫行整固，在100至110元間上落。周二急彈約4.8%，周三回調。現報100.4元，跌約3.8%。阿里日前宣布將申請香港為主要上市地，並料將在今年底前完成，市場認為此舉將為阿里被納入港股通鋪路。

觀察個股輪證資金流向，可見昨日騰訊認沽證獲資金沽出，並見有部分轉倉至牛證，錄得約50萬元資金流入。周二流入熊證的資金較集中在350元收回區域的近熊。

阿里方面，本周一(25日)及本周二共錄得約580萬元資金流入好倉，並見周二流入牛證的資金中，有部分留意92元收回區域的遠牛。淡倉於周二錄得約160萬元資金流入。

觀察港股通資金流向，可見周二北水繼續買入騰訊，錄得約3.4億元資金淨買入。

由於近期騰訊及阿里橫行整固，但波幅不大，因此有不少投資者傾向即市部署而揀選牛熊證。投資者可因應自身的投資取態，選擇不同條款、收回價的牛熊證作即市或過夜部署。

騰訊牛60223，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率26.3倍，相近收回價貼牛中槓桿最高，適合即市部署。

騰訊牛63115，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高，適合持貨過夜。

騰訊熊62242，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，新上市貼熊，適合即市部署。

騰訊熊60741，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，近35元收回距離遠熊，適合持貨過夜。

阿里牛52466，收回價95元，行使價93元，換股比率100，槓桿比率13.0倍，高槓桿貼牛。

阿里牛61423，收回價92元，行使價90元，換股比率100，槓桿比率9.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比率4.5倍，近20元收回距離遠熊。

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