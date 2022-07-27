鄭州傳對7家龍頭房企紓困 內房物管照插水
2022年07月27日 12:33
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（Getty Images圖片）
內媒報道指，鄭州召開重點房企項目情況匯報會議，傳對7家龍頭房企優先幫助紓困，但內房物管股沽壓仍沉重。
碧桂園(02007)大折讓配股，下挫14.51%，報3.18元，插穿配股價3.25元；旭輝(00884)急插逾一成，報2.25元；龍湖(00960)挫4.24%；寶龍(01238)大跌9.4%；融信(03301)插6.95%；合景泰富(01813)大跌7.73%；中國海外(00688)跌1.97%；華潤置地(01109)跌1.31%；萬科(02202)跌2.14%。
物管股方面，被摩通降評級兼狠削目標價64%的碧桂園服務(06098)大跌19.73%；旭輝永升(01995)大跌8.89%；時代鄰里(09928)插9.37%；新城悅(01755)大跌10.33%；金科服務(09666)插7.18%；融創服務(01516)大跌7.81%。
內媒引述由網上獲得的《關於我市頭部房企自願退出項目情況的匯報》文件表示，近期鄭州市房管局召開會議，匯報「頭部房企自願退出項目情況」，針對世茂集團(00813)及融創中國(01918)等重點企業的項目，給予棚改統貸統還、收併購、破產重組、保障房租賃6種模式退出方式支持。