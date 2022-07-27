經絡：拆息或挑戰1.8厘 最優惠利率最快今季上調

香港一個月銀行同業拆息(HIBOR)升至1.31厘，創自2020年4月27日即27個月新高。以現時最新拆息按揭計劃(H按)為H+1.3%計算，H按實際按息已觸及2.5厘封頂水平。

美國聯儲局即將公布議息會議結果，市場普遍估計再加息0.75厘，聯邦基金利率或升至 2.25至2.5厘。另一方面，香港一個月HIBOR持續上升，周三(27日)新造H按計劃已觸及封頂水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，回顧2017年12月份，即上一次的加息周期，一個月 HIBOR開始觸及封頂位，銀行於9個月後，即2018年9月始加息0.125厘，當時聯儲局已加息5次達1.25厘。在是次加息周期，聯儲局已加息3次達1.5厘，預計議息結果大機會再加0.75厘，合共加2.25厘，即等同上一次美國加息周期的加息幅度。

此外，香港銀行體系結餘已迅速減少至近1,600億港元水平，相信無論香港及美國的加息幅度及規模將會更快更急。而一個月HIBOR升破1.2厘，即H按封頂位後，第三季有機會挑戰 1.8厘，屆時銀行加息壓力增加，或導致銀行加快調升最優惠利率(P)的步伐，有機會最快於第三季發生。

假設以貸款額500萬港元、還款期為30年，實際息率為2.5厘計算，每月供款為19,756元；較一年前的一個月HIBOR為0.08厘，實際息率為1.38厘，每月供款為16,970元，增加2,786元或16.4%。曹表示，H按的封頂息率有助保障及鎖定客戶的供樓利息開支，除非P上升，否則HIBOR即使繼續上升，客戶仍只需以封頂息率作供款，因此相信H按仍為主流按揭計劃。