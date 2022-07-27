經濟學家：新屋需求續低迷　美國樓價恐暴跌

隨着新屋需求暴跌，預期美國樓價跌勢將再進一步擴大。外媒引述萬神殿宏觀經濟首席經濟學家Ian Shepherdson撰寫的報告指出，單一家庭房屋價格被高估了15%至20%，未來幾個月的情況將非常艱難。

聯儲局周三很大機會再加息0.75厘，萬神殿宏觀經濟預測，經過季節性調整的5月住宅價格按月跌0.4%；6月會再跌1.8%。

Ian Shepherdson指出，市場正在適應一個新的事實，房屋銷量愈來愈少，但庫存卻還有很多，因此價格勢必會向下調整，很可能會是相當大的幅度。他續稱，新屋銷售數據「緊跟着」樓按申請數量，這亦清楚顯示需求正在下降。

美商務部剛公布6月新屋銷售僅59萬戶，按月下跌8.1%，並少過市場預期的65.9萬戶。相比2020年8月，當時新屋銷售突破100萬戶，即兩年後大減4成。

儘管標普CoreLogic Case-Shiller美國樓價指數顯示，5月美國樓價按月升1%。Ian Shepherdson仍呼籲客戶「無視」該數據，因為該報告是以3個月均價去做計算，並未考慮到美國樓市迅速變化。