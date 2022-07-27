熊俊傑：美匯指數短線或見回吐

美國聯儲局即將在7月28日(周四)凌晨二時結束7月議息會議，議息結果和聯儲局主席鮑威爾對下半年加息步伐的看法，將會成為市場焦點。

由於美國最新通脹(CPI)已升至9.1%，而加拿大央行在上次議息會議大幅加息1厘，令市場一度認為美國聯儲局在7月議息會議亦有可能同樣加息1厘。不過，兩位鷹派聯儲局官員，聖路易斯聯儲行長布拉德(James Bullard)及聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)早前表示，除非在議息公布前最新公布的經濟數據，能充分說服需要更大的加息力度，否則維持加息0.75%的做法依然是合適的。

參考在過去一段時間公布的數據，包括零售銷售、工業生產，和密歇根大學情緒指數均未見驚喜。因此，市場普遍預期今次美國聯儲局只會加息0.75%。美國10年期國債亦由3%高點下降至最近大概2.4%，5年期國債亦約在3.5%見頂。

高通脹問題為環球經濟在疫情影響下雪上加霜。為了壓抑通脹，主要央行迫不得已以加息手段應對高通脹。但持續收緊貨幣政策，增加了經濟衰退風險。有分析指出，美國經濟衰退有可能在2023年中旬發生，而美國聯儲局亦可能隨之減息。在此假設下，預計美國聯儲局將會在9月及11月的議息會議把加息幅度回調至半厘，和在12月加息四分一厘。

總括而言，在美國通脹可能在未來一至三個月內見頂，而加息幅度在下半年有減無增，早前流入美元憧憬加息的資金，有可能在短期內流出獲利，令美匯指數有可能於108短期見頂。

預計聯邦儲備基金目標有可能將在明年升至5%，與其他主要央行的利率水平仍有一段距離，息差優勢有望持續，利好美元在中長線發展。交易策略方面，留意美匯指數(DXY)短線回調的風險。上方阻力107.20及108，下方支持參考106.50及105.60。中線看102及104吸納。

此外，技術上，美元兌日圓(USD/JPY)匯價與其技術指標(RSI, MACD, ROC)在過去3個月已出現背馳，不排除有可能亦於139短期見頂，若在聯儲局議息後未能企穩於137.20或跌穿135.50，則下行風險增大。

熊俊傑 艾德證券期貨高級副總裁

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