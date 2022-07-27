【產經直播】港股幾時先有轉機？
2022年07月27日 16:23
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑
議息在即，隔晚美股全線下挫，而港股今日(27日)亦跌足全日，低開221點後，跌幅逐步擴大，最多挫333點，最終收報20,670點，跌235點，全日成交不足900億元，觀望氣氛依然濃厚。美國聯儲局加息結果將於本港時間周四(28日)凌晨出爐，市場料7月加息75點子的機率達75%，適逢明日期結加議息結果出爐，恒指恐怕向下居多？
有傳美國監管機構不接受中國對審查會計底稿作任何限制，市場對中概股退市潮憂慮升溫。下周將公布業績的阿里巴巴(09988)跌逾3%，短期內有冇力守穩紅底價？其他科網股亦受拖累，其中騰訊(00700)跟跌近3%，反而是趁低吸納機會？
碧桂園(02007)昨日急彈後，隨即以每股3.25元，大幅折讓配售8.7億股新股，集資約28億元，股價隨即打回原形，收市更插穿配股價，大跌一成五。而同系的碧桂園服務(06098)沽壓更重，大瀉逾兩成一，收報17.44元，創52周新低。碧桂園系股份以至整個內房及物管板塊前景已「差無可差」？內房咪亂博反彈？
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