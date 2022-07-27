【產經直播】港股幾時先有轉機？

議息在即，隔晚美股全線下挫，而港股今日(27日)亦跌足全日，低開221點後，跌幅逐步擴大，最多挫333點，最終收報20,670點，跌235點，全日成交不足900億元，觀望氣氛依然濃厚。美國聯儲局加息結果將於本港時間周四(28日)凌晨出爐，市場料7月加息75點子的機率達75%，適逢明日期結加議息結果出爐，恒指恐怕向下居多？

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